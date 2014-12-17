بستن زنجير چرخ در مسیرهای کوهستانی گلستان الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بخش رستمی، ظهر چهارشنبه در گرگان، گفت: به دنبال ریزش برف و باران از روز گذشته، جاده های كوهستانی استان لغزنده و برفی است و بستن زنجیر چرخ به هنگام عبور از این محورها الزامی است.

وی افزود: هم اینك در حاشیه محورهای كوهستانی چهارباغ- توسكستان تا ۱۰ سانتی متر و در درازنو، خوش ییلاق و افراتخته بین سه تا پنج سانتی متر از برف پوشیده شده اند.

وی با اشاره به اینكه هیچ یك از راه های استان مسدود نیست و تردد در آنها جریان دارد، افزود: اكیپ های راهداری نیز در طول راه ها، مستقر و مشغول انجام عملیات راهداری از جمله نمك پاشی و برف روبی بویژه در محورهای كوهستانی هستند.

رستمی ادامه داد: با توجه به تداوم بارندگی ها براساس پیش بینی های هواشناسی، هم استانی ها و هموطنان از سفرهای غیر ضروری در این شرایط جوی خودداری كنند.

به گفته رستمی، در صورت عزیمت به سفر نیز، حتما رانندگان از طریق شماره تماس ۵-۰۱۷۳۲۲۳۱۳۱- مركز مدیریت راه های استان و پیامك ۱۰۰۰۱۴۱ و تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت راه های استان مطلع شوند.

وی اظهاركرد: به همراه داشتن تجهیزات زمستانی، همكاری با پلیس راه و راهداران و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نیز از موارد دیگری است كه رانندگان باید آنها را مورد توجه قرار دهند.

استان گلستان بالغ بر پنج هزار كیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد كه بیش از یكهزار و ۶۰۰ كیلومتر آن برفگیر است.