مداخله آمریکا در مبادلات مالی آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورترآلگماینه، مؤسسه مالی آلمان با پرداخت 650 میلیون دلار جریمه در ماه سپتامبر گذشته برای انجام معاملات مالی با کوبا، ایران، سودان و دیگر کشورهای تحریم شده توسط آمریکا موافقت کرده بود.

از سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا جریمه‌ای بیش از 500 میلیون دلار برای کومرس‌ بانک آلمان که یک بانک چند ملیتی است به علت انجام معاملات مالی که در 9 جولای بین شرکت‌های وابسته آمریکا و شرکت‌هایی در کوبا، کره شمالی، میانمار، ایران و سودان توسط این بانک انجام گرفته، قرار داده است.

188 کشور عضو سازمان ملل در 28 اکتبر ( 6 آبان 93) تحریم‌های ناعادلانه آمریکا علیه کوبا در زمینه‌های اقتصادی، تجارت و امور مالی را که بیش از 50 سال است اعمال شده محکوم کردند. مجمع عمومی سازمان ملل 23 سال متوالی است که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کوبا را محکوم کرده است.