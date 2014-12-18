سیاستگذاری و قانونگذاری مطلوب در ارتباط با ازدواج صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشست راهکارهای ازدواج مناسب در جوانان با اشاره به آیاتی از قرآن کریم افزود: ازدواج باعث آرامش و رضایت درونی در انسانها و عامل مهمی برای فرونشاندن ناهنجاریهای اجتماعی و آسیبها در جامعه است.

وی ادامه داد: عشق نیز از مقولاتی است که در نتیجه ازدواج حاصل می شود، البته در این زمینه دو مقوله وجود دارد گاهی عشق از روی هوس و زودگذر است و گاهی همراه با مروت، علاقه، استمرار و استقرار است که این مهم با ازدواج تعریف می شود.

استاد حوزه علمیه قم همچنین گفت: ارتباط میان انسان و خداوند تنها در مناسک عبادی خلاصه نمی شود، بر همین اساس باید ارتباط بین انسان ها با خداوند بازتعریف شود و نسل امروز نیاز دارد لمس کند که عبادت او از رهگذر مهر و محبت ورزی های خانوادگی نیز معنی و مفهوم می یابد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اینکه عبادت و ازدواج ارتباط تنگاتنگ دارند، گفت: ازدواج مناسب باعث احساس پاکیزگی، زدودن گناهان از انسانها و عامل مهم معنویت بخش و دور کردن یأس از انسانها خواهد شد و در این زمینه روایاتی وارد شده است.

استاد حوزه علمیه قم گفت: در برخی روایات مضمونی به این صورت آمده است که توجه محبت ورزانه پدر به فرزند خود، کفاره گناهان اوست، پدر، مادر و فرزندان اعضای یک خانواده هستند محبت طبیعی افراد به خانواده، باعث از بین رفتن گناهان می شود و دراین صورت انسان پاکیزه خواهد بود و رحمت الهی نیز در فضایی که انسان پاکیزه خواهد بود نازل خواهد شد.

حجت الاسلام مبلغی با اشاره به اهمیت کانون گرم خانواده گفت: انسان اگر در فضای جامعه بشکند کانون خانواده بهترین تکیه گاه برای وی است و او در خانواده نمی شکند و این فرصت مهمی بازسازی معنوی برای اشخاص است.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: متاسفانه نگاه ما به ازدواج بیشتر مادی است و از این جا نیز ضربه خوردیم و اگر ارتباط رحمت الهی و ازدواج را آنگونه که دین می خواهد فضا دهیم و سیاستگذاری و قانونگذاری درستی متناسب به آن داشته باشیم از آن (ازدواج) می توان در بهداشت روانی جامعه استفاده بهینه و مطلوب کرد. باید یک خانه تکانی فکری و ذهنیتی نسبت به نهاد ازدواج داشته باشیم.