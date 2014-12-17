برخورد با ساخت وسازها در نوشهر به کندی صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قمی اویلی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسي و برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز در حرائم رودخانه هاي شهرستان نوشهر، امروز این دولت برای پیشگیری از وقوع جریان های سیل خانمان برانداز ناشی از طغیان رودخانه ها براثر بارندگی های شدید درمنطقه اعتبارات قابل توجهی برای آزاد سازی حریم ها و بستر رودخانه ها در نظرگرفته که باید برای جذب این اعتبار تمامی مسوئولان نهادهای ذیربط تلاش کنند.

قمي اويلي افزود : با این که طبق مصوبات استانی و شهرستانی از یک دهه اخیر شماری از ساکنان حریم ها و بستر رودخانه ها به ویژه رودخانه گردکل در حوزه شهری حقوق مابه ازاء با هدف آزاد سازی این حرائم از نهادهای ذیربط دریافت کردند اما هنوز دراین مناطق سکونت داشته که باید برابرقانون با آنان برخورد شود.

فرماندار نوشهر با قدردانی از همکاری همه جانبه عده ای از مسئولان به ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شناسایی تعداد واحدهای مسکونی موجود در حریم ها و بستر رودخانه های حوزه شهری شهرستان، گفت : چنین اقدامی فقط به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نبوده بلکه باید تمامی مسوولان نهادهای ذیربط از جمله شهردار، اعضای شوراهای اسلامی، شورای بخش، بخشداران و دهیاران دراین زمینه همکاری جدی تری داشته باشند.

قمی با اظهار این که درصورت هرگونه وقفه و قصور مسئولان نهادهای ذیربط دراین زمینه اعتبارات منظور شده به سایر شهرهای استان تعلق خواهد گرفت، گفت : هرچند در حوزه شهری تاکنون ۵۳ مورد ساخت وساز غیرمجازدرحریم و بستر رودخانه ها شناسایی شده اما در بخش های کجور و مرکزی چنین اقدامی به کندی پیش می رود.

وی همچنین برای آسان سازی در فرآیند آزاد سازی حریم ها و بستر رودخانه ها و نیز انتقال به موقع ساکنان ازاین منطقه به اماکنی امن تاکید کرد که مسوولان نهادهای ذیربط به ویژه شهرداران شهرستان با اتخاذ ساز و کارهای تشویقی درجهت تحقق این مهم تلاش بیشتری داشته باشند.

ناصر محرابی معاون مسکن حوزه روستایی اداره کل بنیاد مسکن استان نیز در اين جلسه با اشاره به اعتبارات براي جبران خسارت ناشي از سيلاب گفت : این اعتبار به شهرهایی تعلق می گیرد که در معرض تهدیدات سیل قرارگرفته باشند.

وی افزود : هم اینک دولت درصدد است تا با چنین اقدامی افرادی که سال ها در حریم رودخانه ها در برابر سیل دغدغه دارند آنان را انتقال داده تا به یک آرامش نسبی دست یابند.

محرابي اظهارداشت : درحال حاضر مقدمات اجرایی شدن این طرح در برخی از شهرها آغاز شده که امیدواريم در نوشهر نیز این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود.