اجرای سامانه رخدادهای انتظامی تحولی بزرگ در امور قضایی ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار 'تقی مهری' روز چهارشنبه در همایش کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان زنجان یکی از پایه های مهم عدالت را ایجاد امنیت عنوان کرد و افزود: موضوع امنیت جزو مسایل مهم ، ضروری و اصلی و زیربنای پیشرفت در ابعاد مختلف است.



وی به دو نعمت امنیت و سلامتی اشاره و اظهار کرد: در جرایم باید به سه مرحله 'پیش بینی ، پیشگیری و مقابله' توجه داشت و پلیس به منظور پیشگیری به معنای واقعی کلمه باید مساله محور بوده و ریشه جرایم را شناسایی کند.



سردار مهری با تاکید براینکه اگر پلیس بخواهد مساله محور باشد باید نقش آن به عنوان پلیس دانش بنیان مطرح شود افزود: برای اینکه مساله شناخته شده و حل و فصل شود باید چهار مرحله در هر مساله مدنظر باشد.



وی نخستین موضوع را تشخیص و شناسایی مساله بیان کرد و اظهار داشت: مرحله دوم تجزیه و تحلیل و سپس پاسخ به مساله تجزیه و تحلیل شده و در نهایت بحث ارزیابی مطرح است.



رییس پلیس پیشگیری ناجا با اعلام اینکه برای انجام مراحل مذکور پلیس باید دانش بنیان باشد گفت: شعار اساسی پلیس، جامعه محوری بوده و در برقراری نظم و امنیت تمام امورات برای کسب رضایت مردم است.



سردار مهری یکی از رموز موفقیت را داشتن مهارت بیان کرد و افزود: در کنار داشتن دانش بحث مهارت مطرح است که در تلاش هستیم مهارت فرماندهان و مسوولان را ارتقا بخشیم.



وی به اجرای طرح 'مکتا' در استان زنجان اشاره و تصریح کرد: فرماندهی انتظامی استان در اجرای طرح مدیریت کیفیت با بهره گیری از تدابیر لازم در بحث بهسازی محیطی ، مهندسی و استانداردسازی تعالی رفتار کارکنان بسیار خوب و موفق عمل کرده است.



رییس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور گفت: این طرح از دو سال پیش جهت اجرا به استان ها ابلاغ شده و با مشارکت فرمانده هان کلانتری ها، پاسگاهها و بخش ها در محلات با محوریت نیروی انتظامی اجرا می شود که در این راستا ضمن شناسایی و اولویت بندی جرایم و آسیب ها، با همکاری و مشارکت ائمه جماعات مساجد، پایگاه های مقاومت بسیج، ریش سفیدان و معتمدین محل انجام می شود.



سردار مهری مهم ترین هدف نیروی انتظامی از اجرای این همایش را ارزیابی عملکرد دوره ای و سالانه رده های انتظامی همچنین بررسی و رفع کاستی ها و نواقص احتمالی بیان کرد.