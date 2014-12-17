برخی از مسئولان درصدد خارج كردن وقف از وقفيت هست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمد طباطبايي پيش از ظهر چهارشنبه در ششمين همايش وقف و رسانه، وقف را يكي از احكام شرعي اسلام عنوان كرد و افزود: امروز بر هيچ كس پوشيده نيست كه اگر قرار است مطلبي بين جامعه نهادينه شود بايد از رسانه هاي جمعي استفاده شود.

وي افزود: رسانه ها بسيار توسعه پيدا كرده اند و اگر قرار است وقف در جامعه نهادينه شود، رسانه ها بايد كمك كنند.

مديركل اوقاف و امور خيريه خوزستان اظهار كرد: جايگاه وقف و اينكه مي تواند چه نقشي در اقتصاد مقاومتي و جامعه داشته باشد، بايد براي مردم روشن شود. قطعا وقف مي تواند نقش بسزايي در جامعه داشته باشد.

حجت الاسلام طباطبايي تصريح كرد: احياي وقف و توسعه موقوفات مسائلي هستند كه بايد براي مردم فرهنگ سازي شود. رسانه ها در قبال وقف داراي رسالت و مسئوليت شرعي هستند.

وي عنوان كرد: متاسفانه قسمت عمده اي از معترضان و برخي از افرادي كه سعي دارند مردم را از وقف دور كرده و نگذارند وقف احيا شود، به دليل ناآگاهي سبب شده اند كه بسياري از موقوفات روي زمين بمانند، موقوفاتب كه اگر احيا شوند، بسياري از مشكلات جامعه حل مي شوند.

مديركل اوقاف و امور خيريه خوزستان ادامه داد: تعدد زياد موسسات خيريه، بهزيستي و كميته امداد به خاطر اين است كه وقف جايگاه خود را پيدا نكرده و اين را مي طلبد كه رسانه ها براي رضاي خدا به این مسئله توجه كنند.

حجت الاسلام طباطبايي گفت: برخي از مسئولان مي خواهند وقف را از وقفيت خارج كنند كه اين گونه افراد بايد توجيه شوند زيرا وقف يك حكم الهي است و كسي نمي تواند اين كار را انجام دهد و با اين وعده ها مردم را متزلزل كند.

وي افزود: اصل توجيه مردم و مسئولان در ارتباط با وقف بسيار مهم است و اجر آن كمتر از وقف نيست. واقف از ما به عنوان امين موقوفات انتظار حفظ، توسعه و تبلور وقف را دارند.