۲ کشته و ۶ مجروح در تصادفات لرستان/ ۲ تن زغال سنگ قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته سه فقره تصادف در محورهاي مواصلاتي استان لرستان به وقوع پيوست که باعث مرگ دو نفر و مجروح شدن شش تن از شهروندان شد.

در اثر تصادف يک دستگاه پرايد با يک دستگاه تريلي اويكو در محور رازان خرم آباد راننده پرايد در دم فوت و چهارسرنشين ديگر آن مجروح و روانه بيمارستان شدند.

در حادثه ديگر در ميانكوه شرقي پلدختر يک دستگاه سواري پيكان با يك دستگاه تريلي برخورد مي كند كه سرنشين پيكان كشته و راننده آن مصدوم مي شود.

بر اساس اين گزارش حادثه سوم در منطقه پاعلم پلدختر رخ داد كه دو دستگاه تريلي نفت كش با همديگر برخورد و منجر به آتش سوزي هر دو تريلي مي شود و يكي از رانندگان مجروح و روانه بيمارستان شد.

كارشناسان پليس راه علت تامه سوانح رانندگي را خواب آلودگي رانندگان اعلام كردند.

دستگيري سارقان احشام در سلسله

فرمانده انتظامي سلسله از دستگيري دو سارق و کشف ۱۲ فقره سرقت احشام در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ رستگاريان دراين رابطه گفت: در پي چندين فقره سرقت احشام در سلسله پيگيري موضوع در دستور کار ماموران اين فرماندهي قرار گرفت.

وي افزود: ماموران با تحقيقات گسترده افرادي كه با همدستي يکديگر با يک دستگاه پژو ۴۰۵ اقدام به سرقت احشام مي کردند را شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه با توقيف پژو ۴۰۵ دو نفر از آنها را دستگير كردند.

سرهنگ رستگاريان تصريح كرد: سارقان دستگير شده در بازجويي هاي صورت گرفته به ۱۲ فقره سرقت احشام اعتراف كرده و ۱۵ راس گوسفند مسروقه از آنان کشف شد.

دستگیری زن کلاهبردار

سرهنگ قدرت الله دالوند رئيس پليس آگاهي لرستان گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي استان با اقدامات فني و پليسي دريافتند كه زني با ظاهری آراسته با خريد اجناس از فروشگاههاي البسه سطح شهر خرم آباد اقدام به كلاهبرداري مي كند که موضوع به صورت ويژه در دستور کار اين پليس قرار گرفت.

وي بيان داشت: ماموران با تحقيقات گسترده در عملياتي غافلگيرانه زن كلاهبردار را در يكي از مغازه هاي البسه فروشي شهر خرم آباد شناسايي و دستگير كردند.

اين مقام انتظامي تصريح كرد: متهمه با مراجعه به مغازه هاي هاي البسه فروشي سطح شهر با استفاده از كارتهاي عابر بانک متعددي كه در اختيار دارد اقدام به خريد اجناس كرده اما اقدام بانكي از دستگاه كارت خوان متعلق به فروشندگان صورت نگرفته است.

كلاهبردار به بزه ارتكابي خود اعتراف و عنوان کرد به فروشگاه هاي شلوغ شهر مراجعه و در اولين فرصت با ارائه رسيد پرداخت تاريخ گذشته كارت هاي عابر بانك مقاديري پوشاك خريداري مي كند و خيلي سريع از مغازه ها خارج می شده است

رئيس پليس آگاهي لرستان اظهار داشت: در بازرسي از كلاهبردار تعداد ۵ فقره كارت عابر بانك متعلق به بانكهاي مختلف به همراه مقاديري رسيد خريد از دستگاه كارت خوان تاريخ گذشته كشف و ضبط شد.

سرهنگ دالوند گفت: از متهمه ۲۵۰ ميليون ريال كلاهبرداري كشف و ضبط شد.

كشف ۲ تن زغال سنگ قاچاق در معمولان

فرمانده انتظامي شهرستان پلدختر ازكشف ۲ تن زغال سنگ قاچاق در بخش معمولان خبر داد.

سرهنگ "رضا داودي" در جزئيات اين خبر گفت: ماموران بخش منطقه معمولان پلدختر در دامنه كوه هاي روستاي "بتويي" اين منطقه دو تن زغال سنگ قاچاق كشف و ضبط كردند.

وي افزود: با شناسايي عاملان تهيه زغال سنگ هاي قاچاق تلاش جهت دستگيري آنان ادامه دارد.

انهدام باند سارق و كشف ۱۱ فقره سرقت ساختمان هاي نيمه کاره

فرمانده انتظامي بروجرد از انهدام يك باند دو نفره و کشف ۱۱ فقره سرقت ساختمان هاي نيمه کاره در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ دليري گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت از ساختمان هاي نيمه کاره، پيگيري موضوع در دستور کار ماموران انتظامي اين شهرستان قرار گرفت.

وي افزود: ماموران با تحقيقات گسترده افرادي را كه با همدستي يکديگر اقدام به سرقت ساختمان هاي نيمه کاره مي کردند را شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه دو نفر اعضاي اين باند را دستگير كردند.

فرمانده انتظامي بروجرد تصريح كرد: سارقان در بازجويي هاي اوليه به ۱۱ فقره سرقت ساختمان هاي نيمه کاره اعتراف کردند و با شناسايي مالباختگان تحويل مقام قضائي شدند.

پوشاک فروش سارق از آب درآمد

فرمانده انتظامي دلفان از کشف گوشي هاي همراه ۲۰۰ ميليون ريالي مسروقه توسط سارق پوشاک فروش در پاساژي در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ علي نجات کرمي در تشريح اين خبرگفت: در پي وقوع يک فقره سرقت از مغازه موبايل فروشي داخل يك پاساژ در دلفان، ماموران پليس آگاهي اين فرماندهي موضوع را در دستور كار قرار دادند.

وي بيان داشت: ماموران با استفاده از ابزارهاي فني و پليسي موفق به شناسايي سارق شدند.

سرهنگ كرمي اظهار داشت: با بررسي هاي بعمل آمده مشخص شد سارق كه در پاساژ مربوطه مغازه پوشاک فروشی دارد و کليد پاساژ را نيز در اختيار داشته است اقدام به سرقت گوشي هاي موبايل يكي از مغازه هاي داخل پاساژ مي كند.

فرمانده انتظامي دلفان تصريح كرد: متهم به منطقه اي در تهران متواري شده که مخفيگاه وي شناسايي و مقاديري از گوشي هاي سرقتي به ارزش ۲۰۰ ميليون ريال از وي كشف و تلاش برای دستگيري وي ادامه دارد.