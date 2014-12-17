حمله موشکی تروریستها به دو منطقه شیعه نشین حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، گروههای تروریستی امروز به مناطق شیعه نشین نبل و الزهرا در حومه شمالی حلب حمله کردند.

بنابراین گزارش، تروریستها در این حملات از موشکهای گراد استفاده کرده اند. مناطق شیعه نشین نبل و الزهرا در حلب ماههاست که در محاصره تروریستها قرار دارد.

در تحولی دیگر، ارتش سوریه با گروههای تروریستی در منطقه "بصری الشام" در حومه درعا درگیر شده است.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش سوریه امروز مناطق تمرکز تروریستها در حومه درعا، حومه دیرالزور، حومه غربی دمشق، حومه حماه و حومه لاذقیقه را بمباران کردند.