هشدار AFC درباره شعارهای سیاسی و فریب دادن داور در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی حسینی مسئول بخش بین‌الملل باشگاه پرسپولیس و مدیر رسانه‌ای تیم در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا درباره کارگاه‌های آموزشی کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار کرد: به طور اختصار باید بگویم در مدت دو روزی که کلاس‌ها و جلسات توجیهی برگزار شد همه مسائل از قوانین اجرایی و انضباطی مسابقات تا وظایف و مسولیت‌ها باشگاه‌های میزبان و میهمان در تمام مراحل مورد بررسی قرار گرفت که حتی بیان تیتروار آنها نیز بسیار مفصل خواهد بود اما می‌توانیم به بعضی از مهمترین موارد اشاره کنیم.

تاکید بر جلوگیری از فریب داور

وی افزود: از مسائل مورد تاکید در اجلاس، بحث داوری بود و اینکه اعتراض به داور قابل قبول نیست و در هر شرایط رأی او باید از سوی عوامل تیم‌ها و تماشاگران مورد احترام قرار بگیرد. روی جلوگیری از فریب دادن‌ها هم تاکید زیادی وجود داشت و در این ارتباط فیلم‌هایی پخش شد و حتی عنوان کردند که چنین اقداماتی می‌تواند برای بازیکنان تبعات جدی داشته باشد.

حسینی ادامه داد: طبعا مباحث مربوط به مارکتینگ و بازاریابی هم از جمله موارد پر اهمیت بود و وظایف تیم‌های میزبان در مقابل اسپانسرها تشریح شد.

حضور پنج نماینده AFC در هر مسابقه

مسئول بخش بین الملل پرسپولیس خاطرنشان کرد: برای هر مسابقه نیز پنج نفر از طرف کنفدراسیون آسیا اعزام می‌شوند که یک نفر آنها نماینده اصلی AFC در برگزاری مسابقه است و اختیارات تام برای ورود به همه مسائل دارد. شرایط نیمکت‌ها، رختکن‌ها، نور ورزشگاه، امکانات مورد نیاز خبرنگاران، اسپانسرها، چمن، دروازه، سکوها، درهای ورزشگاه، مسائل امنیتی، بلیت فروشی و همه موارد باید برای هر بازی به تائید و کنترل این فرد برسد.

مسئولان باشگاه‌ها نمی‌توانند به رختکن بروند

حسینی خاطرنشان کرد: زمانبندی ورود تیم‌ها به ورزشگاه، ورود به زمین برای گرم کردن و مسابقه مشخص شد. به عنوان مثال تیم‌ها باید 90 دقیقه قبل از هر بازی در ورزشگاه حاضر باشند. 30 دقیقه قبل از شروع بازی باید اسامی بازیکنان تحویل داده شود و موارد متعدد دیگر از این دست، مورد اشاره قرار گرفت. از مسائلی که ناظر مسابقه مورد بررسی قرار می‌دهد، آمادگی ورزشگاه و عوامل برگزاری مسابقه برای مواجهه با شرایط غیر مترقبه است. همچنین بر رعایت قوانین مربوط به امکان یا محدودیت دسترسی افراد به فضای مختلف بسیار تاکید شده است. به عنوان مثال افراد غیرمسوول حق حضور در زمین مسابقه یا رختکن را ندارند. مسوولان باشگاه‌ها حتی اگر در VVIP حاضر باشند نمی‌توانند به رختکن بروند و دسترسی هر فرد با توجه به ID کارت صادر شده تعریف و اجرا می‌شود. حضور سرمربی‌ها در کنفرانس‌های خبری قبل و بعد از بازی اجباری است و جریمه عدم اجرای آن نسبت به قبل دو برابر شده و به 10 هزار دلار رسیده است.

هشدار درباره شعارهای سیاسی و نژادپرستی

وی که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو کرده است، در ادامه تصریح کرد: در جریان جلسات و کلاس‌ها، درباره برخورد جدی با رفتارهای ناهنجار در هر سطح صحبت شد که این امر از عوامل تیم‌ها تا تماشاگران را شامل می‌شود. روی پرتاب اشیاء یا نور لیزر حساسیت وجود دارد، چه رسد به آنکه از مواد محترقه استفاده شود. از تاکیدهای AFC جلوگیری از شعارهای سیاسی و نژادی بود. با این مساله به شدت برخورد می‌شود.

بهتر است تماشاگران لباس متحدالشکل داشته باشند

مسئول بخش بین الملل پرسپولیس افزود: همچنین با پخش فیلم‌هایی از اخلال تماشاگران در برگزاری مسابقه حتی بیرون از ورزشگاه عنوان شد در صورتی که رفتار تماشاگران امنیت بازی را زیر سوال ببرد و باعث عدم اجرای مسابقه یا نیمه کاره ماندن آن شود، جدا از جریمه‌های نقدی سنگین احتمال اعلام نتیجه 3 بر صفر وجود خواهد داشت. ضمن آنکه، AFC پیشنهاد داشت حتی‌الامکان تماشاگران از لباس‌های متحدالشکل یا همرنگ بهره بگیرند و باشگاه‌ها موظف به کنترل شعارهای تماشاگران خود هستند.

تهیه فیلم بازی از سوی میزبان

حسینی در پایان افزود: بعد از هر بازی، تیم میزبان بلافاصله باید فیلم بازی را در اختیار ناظر مسابقه گذاشته و فردای آن روز هم باید آن را با DHL برای مقر اصلی کنفدراسیون ارسال کند. باشگاه‌های میزبان مسئولیت ترانسفر نمایندگان AFC، داوران و تیم‌های میهمان بین فرودگاه، هتل و ورزشگاه را بر عهده دارند و در صورت خواست تیم میهمان، باید زمین و امکانات مورد نیاز از سوی باشگاه میزبان فراهم شود.