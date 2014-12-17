۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۳

آيت الله خاتمي:

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسدار اسلام ناب محمدی (ص) است

سنندج – امام جمعه موقت تهران ارتش جمهوری اسلامی ايران را پاسدار واقعی اسلام ناب محمد (ص) عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان لشکر 28 پیاده کردستان و یگان های تابعه اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز پاسدار اسلام ناب محمدی (ص) است.

وي با اشاره به جايگاه و اهميت ارتش عنوان كرد: تنها ارتشی که در طول تاریخ در خدمت فرد و یا حزب خاصی نبوده ارتش و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که در خدمت خدا و حافظ دین خدا و خاک وطنشان هستند.

امام جمعه موقت تهران گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران چه در دوران دفاع مقدس و امروز در عرصه امنیت مرزهای کشور دارای افتخارات زیادی است امروز ارتش ایران ارتش اعتقادی و ولایی است.

وي ضمن تشریح وضعیت گروه تروریستی داعش و حکومت های فاسد منطقه، ولایت و رهبری را در جمهوری اسلامی ایران مایه خیر و برکت و از نعمتهای الهی دانست و افزو: امروز ايران اسلامي در اوج اقتدار از دستاوردهاي خود دفاع مي كند.

وي با اشاره به نقش و رسالت نيروهاي مسلح در كشورمان يادآور شد: نیروهای مسلح همواره باید با ایمان و استوار باشند و هرگز نباید در مقابل شایعه افکنی و دشمنی های دشمنان اسلام خدای نکرده سست و بی ایمان شوند.

آيت الله خاتمي ویژگی نیروهای مسلح در حکومت اسلامی را دینداری و اعتقاد دانست و بيان كرد: تا زماني كه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در اين مسير حركت كنند بر عزت و اقتدار آنها افزوده مي شود.

وي به توطئه هاي بي پايان دشمنان نظام اسلامي اشاره كرد و افزود: امروز دشمن هدفش اسلام و ولایت است و ما باید بصیرت داشته باشیم و ادامه دهنده راه امام و شهدای انقلاب  باشیم تا همچنان ايران اسلامي بتواند با عزت هر چه تمامتر از دستاوردهاي خود در صحنه هاي ملي و بين المللي دفاع كند.

