ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسدار اسلام ناب محمدی (ص) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان لشکر 28 پیاده کردستان و یگان های تابعه اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز پاسدار اسلام ناب محمدی (ص) است.

وي با اشاره به جايگاه و اهميت ارتش عنوان كرد: تنها ارتشی که در طول تاریخ در خدمت فرد و یا حزب خاصی نبوده ارتش و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که در خدمت خدا و حافظ دین خدا و خاک وطنشان هستند.

امام جمعه موقت تهران گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران چه در دوران دفاع مقدس و امروز در عرصه امنیت مرزهای کشور دارای افتخارات زیادی است امروز ارتش ایران ارتش اعتقادی و ولایی است.

وي ضمن تشریح وضعیت گروه تروریستی داعش و حکومت های فاسد منطقه، ولایت و رهبری را در جمهوری اسلامی ایران مایه خیر و برکت و از نعمتهای الهی دانست و افزو: امروز ايران اسلامي در اوج اقتدار از دستاوردهاي خود دفاع مي كند.

وي با اشاره به نقش و رسالت نيروهاي مسلح در كشورمان يادآور شد: نیروهای مسلح همواره باید با ایمان و استوار باشند و هرگز نباید در مقابل شایعه افکنی و دشمنی های دشمنان اسلام خدای نکرده سست و بی ایمان شوند.

آيت الله خاتمي ویژگی نیروهای مسلح در حکومت اسلامی را دینداری و اعتقاد دانست و بيان كرد: تا زماني كه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در اين مسير حركت كنند بر عزت و اقتدار آنها افزوده مي شود.

وي به توطئه هاي بي پايان دشمنان نظام اسلامي اشاره كرد و افزود: امروز دشمن هدفش اسلام و ولایت است و ما باید بصیرت داشته باشیم و ادامه دهنده راه امام و شهدای انقلاب باشیم تا همچنان ايران اسلامي بتواند با عزت هر چه تمامتر از دستاوردهاي خود در صحنه هاي ملي و بين المللي دفاع كند.