رشد 40 درصدی عملکرد منابع عمومی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمت الله اکرمی اظهارداشت: عملکرد منابع عمومی دولت در هشت ماهه سال 1393 با رقم 1.106.349 میلیارد ریال، نسبت به منابع مصوب سال جاری با رقم 2.111.659 میلیارد ریال، برابر 52.4 درصد و نسبت به هشت دوازدهم منابع مصوب سال جاری با رقم 1407773 میلیارد ریال، معادل 78.6 درصد تحقق نشان می دهد.

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور گفت: عملکرد مذکور در مقایسه با وضعیت مشابه در سال 1392 (با رقم عملکرد 787.304 میلیارد ریال) حدود 40.5 درصد رشد دارد و این امر در حالی است که منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری نیز نسبت به منابع عمومی مصوب در قانون بودجه سال 1392 (با رقم 1.714.000 میلیارد ریال) 23 درصد رشد داشته است.

وی افزود: لذا با وجود افزایش 23 درصدی منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری نسبت به سال 1392، در هشت ماهه سال 1393، توانسته ایم حدود 80 درصد منابع عمومی دولت را که لازم بود در این مدت وصول شود را محقق کنیم که این امر یکی از موفقیت های نظام مالی دولت در مقابله با اثرات سوء تحریم ها است.