۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۷

کامران گردان:

بهینه سازی صدور پروانه ساختمانی در شورای شهر همدان تصویب شد

همدان - سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان از تصویب بهینه سازی صدور پروانه ساختمانی در شورا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه صحن شورای شهر همدان با علام این خبر افزود: در این راستا شهرداری همدان باید در شناسنامه های ساختمانی که از این پس چاپ و برای متقاضیان صادر خواهد شد ضمن رعایت اصول و چهارچوب اعلام شده توسط وزارت کشور که یک فرم کلی و کشوری است، برای استفاده بهینه از آن نقشه جانمایی طرح تفصیلی محل وضع ملک نیز بگنجاند.

گردان اظهار کرد: با بهینه سازی صدور پروانه ساختمانی از این پس نقشه جانمایی املاک در پروانه های ساختمانی نیز گنجانده می شود و از سوء استفاده های احتمالی در فروش املاک جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه از صحن شورا گزارش کار پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی در زمینه ایرادات ساختمان های اداری شهرداری ولزوم مناسب سازی در این ساختمان ها ارائه شد، افزود: مناسب سازی ساختمان های شهرداری در بودجه سال ۹۴  لحاظ می شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان افزود: مناسب سازی اماکن عمومی برای تردد معلولان نیز در دستور کار مدیران شهرداری و مسئولین واحد ها قرار گرفت.

کامران گردان با اشاره به نوسازی ناوگان حمل ونقل و ترافیک شهری با اشاره به اجرای سیستم بی آر تی در همدان افزود: در این خصوص شهرداری با اخذ نقطه نظر مشاور در خواست خود را برای خرید اتوبوسهای بی آر تی ارائه خواهد داد.

گردان یادآور شد: اعلام نیاز به خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس برای ناوگان جدید از سوی شهرداری به شورا  از دیگر مصوبات این هفته صحن شورای اسلامی شهر همدان بود.

کد مطلب 2445487

