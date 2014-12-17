به گزارش خبرگزاری مهر، اولین هفته موسیقی تلفیقی اسفندماه سال گذشته در فرهنگسرای نیاوران با حضور گروهها و چهرههایی همچون پیتر سلیمانیپور، پویا نیکپور، دارا دارایی، گروه کامنت، گروه پالت، گروه نایما و گروه مانوها برگزار شد و حالا در دوره دوم این هفته موسیقایی قرار است به شکل جدیتر صدای این جریان هنری به گوش مخاطبانش برسد.
«هفته موسیقی تلفیقی تهران» به آن دسته از گروههای موسیقی اختصاص دارد که در فضای توسعه نیافته و محدود تنوع موسیقی در ایران، سعی در ایجاد صداهای تازه کردهاند و با امتزاج طیف وسیعی از ژانرهای موسیقی، عرصه شنیدن در ایران را توسعه بخشیدند. این گروهها عموما در فضای موسیقی غیر رسمی و در محافل دوستانه شکل گرفتند و رفته رفته با پشتکار و استمرار در فعالیتهای گروهی، به سالنها و صحنههای حرفهای راه یافتند.
هنرمندان فعال در این گروهها از شاخصترین نوازندگان امروز موسیقی ایران هستند که کمتر امکان اجرای زنده آثار شخصی خود را پیدا میکنند و این هفته موسیقایی بر آن است تا بیان شخصی این هنرمندان را به گوش علاقمندان موسیقی برساند.
روز چهارشنبه سوم دیماه نیز طی نشست خبری با حضور نمایندگان گروههای موسیقی حاضر در این رویداد، جزئیات و چگونگی برگزاری دومین «هفته موسیقی تلفیقی تهران» تشریح میشود.
