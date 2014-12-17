۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

حجت الاسلام انصاریان:

علوم پایه را نمی توان به بهانه عدم سودآوری کنار گذاشت

کرمان - مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان دروس علوم پایه و تجربی را مکمل هم دانست و گفت: نمی توان علوم پایه را به بهانه عدم سودآوری کنار گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید انصاریان پیش از ظهر چهارشنبه  در همایش 27 آذر ماه به مناسبت روز حوزه و دانشگاه اظهار داشت: شعار در رابطه با اینکه بدون پژوهش هیچ تصمیمی نگیریم مبحث بسیار پیچیده و بزرگی است.

وی پژوهش را یکی از عناصر اصلی تصمیم گیری دانست و افزود: بنابراین هر تصمیمی حداقل دو عنصر مهم آگاهی و شناخت است که برای رسیدن به آگاهی و شناخت باید تحقیق و پژوهش کرد و بعد آزادانه تصمیم گرفت.

حجت الاسلام انصاریان در ادامه ابراز داشت: مجموعه تصمیمات است که زندگی انسان را شکل می دهد و اگر انسان بر اساس پژوهش، تحقیق، آگاهی و آزادی تصمیم بگیرد همه تصمیمات درست بوده و در نتیجه درست زندگی خواهد کرد.

این مسئول دروس علوم پایه  و تجربی را مکمل هم دانست و گفت: علوم پایه سودمند و علوم تجربی و فناوری سودآور بوده و هر دو در کنار هم برای جامعه لازم هستند.

وی گفت: نمی توان علوم پایه را به بهانه ی اینکه فعلا سودآور نیستند کنار گذاشت چرا که همین علوم زمینه تفکر صحیح را فراهم می آورند و این گونه تفکر بسیار اهمیت دارد.

رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان در بخش دوم صحبت هایش پیرامون حوزه و دانشگاه گفت: وحدت حوزه و دانشگاه به معنای وحدت در هدف بوده و هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی و پیشرفته و الگو حرکت کنیم.

