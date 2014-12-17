کشور در برنامه ریزی اقتصاد کلان دچار مشکل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر ظهر چهارشنبه در مراسم سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند اظهار داشت: در چند سال گذشته مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها از کلمه اقتصاد استفاده کرده اند که نشان می دهد کشور در برنامه ریزی و اقدامات اساسی در حوزه اقتصاد کلان دارای مشکلاتی است.

باهنر با بیان اینکه در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر گاه در بخش و حوزه خاصی ریز شدیم و برنامه ریزی و دقت کردیم موفق و سربلند خارج شدیم اما هنگامی کاری را به حال خود رها کردیم با مشکل برخورد کردیم، گفت: اقتصاد کلان کشور نمونه بارز و آشکار آن است.

وی افزود: امروز در ایران خانواده ای وجود ندارد که مشکل اشتغال جوان تحصیل کرده نداشته باشد در حالی که داشتن یک شغل شرافتمند و آبرومند از حقوق اولیه هر شهروند ایرانی است اما چه زمانی می خواهیم به این وظیفه و تعهد عمل کنیم؟ مشخص نیست.

نایب ریئس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ملت ایران مردم قدرشناس و وفاداری هستند که تورم ۴۹ درصدی را تجربه کرده اند اما هیچ موقع از آرمانها و ارزشهای انقلاب دست نکشیده اند.

محمدرضا باهنر ادامه داد: در کشور ما هیچ زمانی آمار بیکاری از دورقمی به یک رقمی تبدیل نشده است و تولید در کشور از بهره برداری کمی برخوردار است.

باهنر عنوان کرد: ما در هشت سال ۵۰۰ میلیارد دلار نفت فروختیم اما مشکلاتمان حل نشد و وقتی ۴۰ میلیارد دلار می فروشیم باز هم مشکل داریم.

وی گفت: با احداث مسکن مهر یک میلیون خانواده را صاحب منزل مسکونی می کنیم اما تورم را در کشور دوبرابر می کنیم و این یعنی اینکه در کشور یک میلیون خانوار صاحب مسکن می شوند اما از آن طرف ۱۸ میلیون خانوار ایرانی هر کدام باید ۱۰ واحد درصد تورم را به خاطر مسکن مهر تحمل کنند.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی کشور را با ۱۲۰ میلیارد دلار هم اداره می کند به شرطی اینکه درست هزینه و خرج کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: استان کرمان سال ۹۲ در حوزه عمران ملی ۲۰۰ میلیارد تومان و در حوزه عمران استانی نیز ۲۰۰ میلیارد تومان داشته که روی هم ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار یک سال آن بوده اما هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به مردم استان کرمان پرداخت شده است.

محمد رضا باهنر با اشاره به این موضوع که نمی خواهیم مثال های خارجی بزنیم و آرزو نداریم یک روز مثل کشور چین شویم، گفت: ما مردم سالاری دینی می خواهیم اما باید در اقتصاد کلان تصمیمات جدی بگیریم.

باهنر عنوان کرد: ترکیه تا حدود ۲۰ سال قبل دارای تورمی نزدیک به سه رقمی بود و تورم سالیانه آن حدود ۸۰ درصد بود اما امروز دارای تورمی یک رقمی است چراکه یکی از مهمترین اقدامات آنها این بود که ۲۰ سال حقوق تمام کارمندان خود را اضافه نکرد.

تورم و افزایش حقوق با هم مسابقه گذاشته اند و تورم ۴۰ درصدی را با افزایش حقوق ۱۰ درصدی نمی توان جبران کرد.

وی گفت: در کشور ما تورم و افزایش حقوق با هم مسابقه گذاشته اند و تورم ۴۰ درصدی را با افزایش حقوق ۱۰ درصدی نمی توان جبران کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما از مردم طلبی نداریم اما در اقتصاد کلان کشور لنگ می زنیم، گفت: امروز از پول مردم ایران، پول نفت و مالیات سالی سه هزار تن طلا در کشور خرج می شود.

محمدرضا باهنر در ادامه با تکذیب دزدی ۱۲ هزار میلیاردی و غلط بودن آن از ریشه گفت: سه هزار میلیارد تومان دزدی کردند که باید گرفت و با آنها هم برخورد کرد.

باهنر عنوان کرد: ایران سه سال متمرکز می شود موجود زنده را به فضا می فرستد و بر می گرداند، چهار سال متمرکز می شود و اورانیوم را تا ۲۰ درصد غنی می کند کاری که اروپایی ها برای انجام آن حداقل ۱۵ سال زمان می خواهند اما ایران مشکل خودرو پراید را نمی تواند حل کند.

وی با بیان اینکه حضرت آقا سیاست های اجرای اقتصاد مقاومتی را اعلام کردند، گفت: دولت در مجموع تدبیر و عملکرد خوبی دارد اما مذاکرات هسته ای نباید با نان شب و خواب و استراحت ما ارتباط پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: کسانی که دلواپس هستند به آنها اطمینان می دهم دلواپس نباشند چراکه در این مملکت کسی نمی تواند دست از پا خطا کند و کسانی هم که چشم امید دوخته اند که اگر مذاکرات حل شود همه مشکلات حل می شود اینگونه نخواهد بود.

باهنر در پایان گفت: برای پشیرفت کار و حل مشکلات باید روحیه بسیجی، جهادی و همدلی ایجاد شود و روحیه نقد زدن باید کنار گذاشته شود.