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۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۴

12 غرفه نمایشگاه هفته پژوهشی معرفی شدند

12 غرفه نمایشگاه هفته پژوهشی معرفی شدند

در آخرین روز پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم 12 غرفه برتر در حوزه دانشگاهها، پژوهشگاهها، فن بازار و دستگاههای اجرایی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم، 12 غرفه برتر معرفی شدند که شامل دانشگاه آزاد قزوین، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه عالی دفاع ملی و پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری معرفی شدند.

همچنین در حوزه دستگاههای اجرایی، غرفه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی برتر شدند.

پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران، پارک علمی و فناوری دانشگاه قزوین و خراسان در بخش فن بازار معرفی شدند.

همچنین اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان خارج از کشور به لحاظ فناوری برتر انتخاب شد.

به گزارش مهر، در آخرین روز نمایشگاه از اولین داروی گیاهی بومی آبزیان ضد عفونی کننده وسیع الطیف قارچ و باکتری «آویشیت» رونمایی شد.

کد مطلب 2445507

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