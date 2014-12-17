برترین های سوگواره ملی عکس مهر محرم در سمنان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدس پور صبح چهارشنبه در خلال برگزاری آئین اختتامیه هفتمین سوگواره ملی عکس مهر محرم در تالار تئاتر شهر سمنان اظهار داشت: در این راستا نمایشگاه عکس ویژه ایام سوگواری حضرت ابا عبدالحسین (ع) برپا شد و آثار از بین چهار هزار و ۳۱۷ اثر از ۸۳۸ عکاس به این مسابقه با رای هیئت داوران به این نمایشگاه راه یافته اند.

دبیر اجرایی هفتمین سوگواره ملی عکس مهر محرم در سمنان افزود: ۲۰ اثر در بخش ویژه استان سمنان و ۳۰ اثر را در بخش ملی شایسته حضور در نمایشگاه بود.

قدس پور با بیان اینکه افشین آذریان از استان اصفهان مقام اول و سعید رضا مقصودی از استان مرکزی و سجاد دادپور از استان اردبیل عنوان های دوم و سوم را دربخش ملی کسب کردند افزود: در این بخش مرتضی امین الرعایایی از استان خراسان رضوی و پدرام اجتماعی از استان خوزستان شایسته تقدیر شناخته شدند.

وی با اشاره به اینکه در بخش ویژه استان سمنان، احمد بازوی اول، امیرحسین علیداقی و سپیده یوسفی مشترک دوم و محمدمهدی مرادی و علی رضائیان به صورت مشترک شدند اظهار داشت: در این بخش مسعود محقق و زهرا صفایی نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

دبیر اجرایی هفتمین سوگواره ملی عکس مهر محرم در سمنان برگزیده عکس مردمی را امیر قیومی از لارستان استان فارس اعلام کرد.