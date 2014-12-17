۳۰ وقف جدید در قزوین ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی به مناسبت آغاز هفته وقف ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد فعالیت های فرهنگی مناسبی نسبت به سالهای گذشته در استان بوده ایم.

وی، تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور را از سیاست های اداره کل اوقاف و امور خیریه عنوان کرد و گفت: توسعه موقوفات، حفظ و صیانت از موقوفات موجود و ایجاد موقوفات جدید از رهنمودهای مقام معظم رهبری است که در استان با جدیت پیگیری می شود.

این مسئول با اشاره به فعالیت های فرهنگی صورت گرفته در سال جاری افزود: برگزاری ویژه برنامه آرامش بهاری در ۱۰۰ بقعه شاخص استان، بر پایی خیمه های معرفت، برگزاری سوگواری یاس نبوی در ۶۱ بقعه متبرکه، ویژه برنامه نشاط معنوی، ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان در ۵۵ بقعه متبرکه و جشن ولایت علوی، برنامه ویژه اوقاف فراغت دانش آموران در طول فصل تابستان در ۳۴ بقعه استان از جمله این فعالیت ها محسوب می شود.

حجت الاسلام نوروزی از برگزاری ویژه برنامه بصیرت عاشورایی در ۸۵ بقعه متبرکه استان در سال جاری خبر داد و بیان کرد: در این ویژه برنامه همایش لبیک یا حسین در روز دوم محرم، همایش نوجوانان عاشورایی در روز هفتم محرم، همایش ردپای سه ساله در روز دوم ماه محرم، همایش شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم و همایش رهروان زینبی در روز دوازدهم ماه محرم ویژه خانم ها برگزار شد.

وی، اجرای طرح مهر تندرستی، دست های مهربانی، مهر تحصیلی، سفره های آسمانی، طرح مائده های آسمانی را از جمله فعالیت های فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اعلام کرد.

حجت الاسلام نوروزی در ادامه با اشاره به اجرای طرح پیوند آسمانی یادآورشد: در این راستا کمک هزینه ازدواج و جهیزیه بیش از ۱۲۰ نفر تهیه و توزیع شده است.

این مسئول، برگزاری همایش بزرگداشت امامزادگان، راه اندازی و تجهیز مراکز قرآنی در ۳۴ بقعه شاخص، برپایی نماز جماعت در ۱۲۰ بقعه شاخص و اعزام مبلغ را از مهمترین برنامه های این اداره کل عنوان کرد.

وی با اشاره به برگزاری سی وهفتمین دوره مسابقات قرآن کریم افزود: این رقابتها از مرداد ماه در پنج شهرستان قزوین، تاکستان، بوئین زهرا، البرز و آبیک برگزار شد و نفرات انتخابی به مرحله شهرستانی و سه نفر برتر هر شهرستان به مرحله استانی راه یافتند که نفرات اول هر رشته به مرحله کشوری که در پایان سالجاری برگزار خواهد شد اعزام می شوند.

حجت الاسلام نوروزی از صدور ۳۵۰ فقره گواهی وقفیت برای موقوفاتی که فاقد وقفنامه و مدارک وقفیت بوده اند خبر داد و گفت: به استناد سوابق عمل به وقف، تاکنون بالغ بر ۵۰ مورد نظریه مصرف برای موقوفات مجهول المصرف یا متعذر المصرف بر مبنای سیره جاریه صادر شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین افزود: بالغ بر ۷۸۰ فقره مفاصا حساب در سال گذشته برای موقوفات منفعتی استان حسابرسی و صادر شده است و همچنین ۲ فقره حکم تولیت برای افراد متقاضی تولیت موقوفات انجام شده است.

حجت الاسلام نوروزی، احداث درمانگاه خیریه در بیدستان از محل موقوفات به مساحت یک هزار و ۵۳۶ متر مربع با ۷۰ درصد پیشرفت، پروژه ۱۶۰ واحدی با زیربنای ۱۷ هزار مترمربع با ۸۰ درصد پیشرفت در بیدستان و احیای قطعه باغ پسته در قلعه حسین آباد بوئین زهرا با ۲ هزار و ۲۰۰ نهال را از جمله فعالیت های اقتصادی از محل موقوفات استان دانست.

بازسازی ۲۸ بقعه متبرکه در قزوین

وی در ادامه از توسعه، مرمت و بازسازی ۲۸ بقعه متبرکه استان خبر داد و اظهارداشت: این طرح با ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار و با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان در حال انجام است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین بیان کرد: احداث اولین بیمارستان وقفی همودیالیزی در شهر الوند، پیگیری و پرداخت تسهیلات و اختصاص بالغ بر ۳۶۰ میلیون تومان اعتبار به مساجد، حسینیه ها و بقاع متبرکه برای بازسازی و تعمیر از جمله فعالیت های صورت گرفته این اداره کل محسوب می شود.

وی اعتبار عمرانی ابلاغ شده برای مساجد، امامزاده ها و دفاتر ائمه جمعه در ۹ ماهه سال جاری را ۲ میلیاردو ۴۸۰ میلیون تومان اعلام کرد.

سنددار شدن ۱۲۸ موقوفه در استان قزوین

حجت الاسلام نوروزی با اشاره به صدور سند برای موقوفات اعلام کرد: در سال جاری ۱۲۸ سند برای موقوفات اخذ شده و تا پایان سال جاری این رقم به مرز ۳۰۰ سند خواهد رسید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از ثبت ۳۰ وقف جدید در استان خبر داد و افزود: از این تعداد وقف بالغ بر ۲۰ وقف منفعتی و ۱۰ وقف انتفاعی بوده است که با ارزش ترین آن از لحاظ قیمت در شهرستان بوئین زهرا یک باب منزل مسکونی با قیمت ۷۵۰ میلیون تومان جهت احداث دارالقرآن است.

حجت الاسلام نوروزی در پایان با اشاره به برنامه های هفته وقف تصریح کرد: دیدار با امام جمعه استان و استاندار، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و امامزادگان، برگزاری همایش وقف و رسانه، افتتاح نمایشگاه توانمندیهای استان، نواختن زنگ وقف، افتتاح پروژه های وقفی، برگزاری همایش بانوان واقف و فعالان عرصه وقف از جمله برنامه های پیش بینی شده در این هفته است.