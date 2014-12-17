به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی حیدری خلیلی با اشاره به اجرای طرح حمایت از ارتقای منزلت اجتماعی سینماگران و کمک هزینه بیکاری افزود: یکی از مسائلی که سینمای ایران از گذشته با آن روبرو بوده بحث بیکاری مقطعی و فصلی اهالی سینما است و بعضا این بیکاری بیش از آن حد معمول و مقرر طول می کشد و این امر، فشارهای زیادی را به اهالی سینما وارد می کند.

وی یادآور شد: باید اطمینان خاطر و فضای مطمنی را برای اهالی سینما ایجاد کرد تا به فکر تولید آثار سینمایی و انجام فعالیت های فرهنگی باشند و در این راه خللی ایجاد نشود.

مشاور راهبردی رییس سازمان سینمایی و سرپرست بنیاد سینمایی فارابی توضیح داد: بر اساس این نگاه و به موجب احکامی که در قانون برنامه چهارم تصویب شده بود دولت مکلف به رسیدگی بیمه بیکاری شد اما به رغم تلاش های صورت گرفته در ادوار گذشته، احکام یاد شده اجرا نشد.

حیدری خلیلی ادامه داد: عدم تحقق بیمه بیکاری اهالی سینما به عنوان یکی از مشکلات اصلی اهالی سینما ادامه یافت و به یکی از مطالبات اصلی سینماگران تبدیل شد.

وی با بیان اینکه برای حفظ جایگاه اهالی سینما، این مسئله باید حل شود تاکید کرد: در دولت تدبیر و امید و با حضور دکتر حجت الله ایوبی در مدیریت سینمایی کشور و بازگشایی خانه سینما و تعامل اهالی صنوف با سازمان سینمایی،کمک هزینه بیمه بیکاری به عنوان یکی از مطالبات مطرح و در کارگروه ارتقای منزلت اجتماعی اهالی سینما از کارگروه های شورای عالی سینما، ارزیابی و تصمیم گرفته شد که طرح کمک هزینه بیکاری در این راستا به اهالی سینما تعلق گیرد.

مشاور راهبردی رییس سازمان سینمایی یادآور شد: ما نشست هایی را با دوستان وزارت کار داشتیم و از مشورت های فنی و کارشناسی آنان در اجرای این طرح بهره مند شدیم و در نهایت این طرح جمع بندی و به اجرا خواهد رسید.

وی اظهار کرد: این طرح در جلسات متعدد در کارگروه های مختلف با حضور اهالی خانه سینما و کارشناسان مطرح شد و برای نخستین بار خبر انجام این حرکت به منظور رفع نگرانی اهالی سینما، در روز ملی سینما از سوی دکتر ایوبی اعلام شد.

حیدری خلیلی ادامه داد: در گام نخست باید ابعاد این طرح بررسی شد و حوزه هایی که در تحقق آن نقش داشتند باید مورد ارزیابی قرار می گرفت تا اجرای آن با همدلی مشترک به اجرا برسد.

وی گفت: طرح بیمه بیکاری اهالی سینما امروز نهایی شده و به امضای ریاست سازمان سینمایی رسیده و از این پس وارد مراحل جدیدی می شود.

مشاور راهبردی سازمان سینمایی تاکید کرد: هیات اجرایی به منظور تحقق طرح یاد شده تشکیل خواهد شد که مدیریت انجام آنرا برعهده دارد. این هیات متشکل از 5 نفر است که به مدت دو سال با حکم رییس سازمان سینمایی رسیدگی و اجرای طرح بیمه بیکاری اهالی سینما را به عهده دارند.

حیدری خلیلی ادامه داد: من به عنوان نماینده سازمان سینمایی، مدیرعامل موسسه سینما شهر و سه نفر از فعالان سینما به پیشنهاد خانه سینما در این هیات حضور خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: در نهایت این 5 نفر با حکم رییس سازمان سینمایی مسوولیت اجرای طرح را برعهده می گیرند. همچنین دبیرخانه اجرایی طرح یاد شده در خانه سینما مستقر است و اعضا در نخستین جلسه، یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب خواهند کرد.

مشاور راهبردی رییس سازمان سینمایی توضیح داد: آیین نامه های این طرح باید از سوی اعضای هیات اجرایی در تعامل با صنوف سینمایی تهیه شود و امیدواریم از ابتدای سال آینده شاهد اجرای این طرح باشیم و بتوانیم با اجرای آن، بخشی از مسائل سینما را حل کنیم.

به گفته وی، حساب مستقلی مبتنی بر اجرای این طرح و صرفا برای این موضوع، افتتاح می شود و بخشی از منابع مالی اجرای بیمه بیکاری هنرمندان از حق عضویت سینماگران تامین می شود.

مشاور راهبردی رییس سازمان سینمایی توضیح داد: عضویت در این طرح اختیاری است و سینماگران می توانند با عضویت در آن، بر اساس شرایط و آیین نامه ها، از حمایت های بیمه بیکاری بهره مند شوند.

حیدری خلیلی گفت: یکی از منابع تامین هزینه های اجرایی حق عضویت سینماگران است. جریمه جبران خسارت بیکاری تعریف شده که بر چه مبنایی باشد که این بخش نیز یکی دیگر از منابع اجرای طرح بیمه بیکاری است.

وی تصریح کرد: کمک سازمان سینمایی بابت اجرای طرح، از دیگر منابع مورد نظر است و سالیانه 2 درصد از اعتبارات سازمان سینمایی به این موضوع اختصاص پیدا می کند که مبلغی نزدیک به دو میلیارد تومان خواهد بود.

مشاور راهبردی رییس سازمان سینمایی اظهار کرد: سایر منابع برای اجرای این طرح، از کمک اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج سینما تامین می شود و روش های دیگری نیز در تامین این منابع وجود دارد که در فرصت های بعدی اعلام می شود.

حیدری خلیلی گفت: امیدواریم سینمای ایران مبتنی بر طرح و برنامه صاحب صندوق ضمانت سرمایه گذاری و بیمه سینمای ایران شود. زمانی که این صندوق تشکیل شود وظایف هیات اجرایی طرح بیمه بیکاری به این صندوق واگذار خواهد شد و پیش از تحقق این امر، طرح کمک هزینه بیکاری هنرمندان رابه اجرا می رسانیم.

مشروح طرح حمایت از ارتقای منزلت اجتماعی سینماگران – کمک هزینه بیکاری که به امضای حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی رسیده به شرح زیر است:

بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای برخورداری سینماگران از تامین اجتماعی به صورت مشارکتی از نظر بیکاری به عنوان حقّی همگانی و در راستای حفظ کرامت و پاسداشت شأن و منزلت اجتماعی سینماگران در حوزه های متعدد سینمایی و سمعی و بصری و تکریم مقام آنان و اجرای یکی از خط مشی ها و اصول کلی برنامه دولت تدبیر و امید برای ارتقای کیفیت زندگی و حل مسائل ضروری و کلیدی اصحاب و فعالان سینمایی کشور از طریق تمرکز تدریجی بسته حمایتی سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری برای بهبود کیفیت زندگی، رفاهی و معیشتی سینماگران از جمله پرداخت کمک هزینه بیکاری و حمایت های مکمل مورد نیاز دیگر برنامه ارتقای منزلت اجتماعی سینماگران – کمک هزینه بیکاری در چارچوب این طرح به اجرا گذاشته می شود:

ماده 1- افراد مشمول؛ کلیه سینماگران فعال دارای شماره نظام سینمایی که در یکی از صنوف سینمایی عضویت و فعالیت دارند، مشمول حمایت های این طرح است.

تبصره : سینماگران فعال در صورت نداشتن شماره نظام سینمایی، چنانچه به مدت دو سال تا تاریخ ارائه تقاضا، فعالیت سینمایی داشته باشند، می توانند با ارائه مستندات و اخذ تاییدیه از معاونت ارزشیابی و نظارت از حمایت این طرح برخوردار شوند.

ماده 2- نوع حمایت؛ کمک هزینه بیکاری به سینماگرانی که بدون میل و اراده بیکار شده و تمایل به کار دارند؛ پرداخت می شود.

تبصره 1: در صورتی که حمایت های جاری کفایت حل مسائل ضروری سینماگران عضو را در موارد خاص ننماید، با معرفی خانه سینما و یا سازمان سینمایی، درخواست مورد نظر برای حمایت های مکمّل در هیأت اجرایی موضوع این طرح بررسی خواهد شد.

تبصره 2 : آن دسته از فعالان سینمایی که از طریق سازمان های دولتی یا عمومی یا خصوصی تحت بیمه اجباری هستند و یا خود در مشاغل آزاد (غیرسینمایی) فعالیت ثابت دارند و نیز بازنشستگان و از کار افتادگان کلی از شمول حمایت های این طرح خارج است.

ماده 3- مقصود از سینماگر بیکار در این طرح، هر یک از شاغلین رشته های مختلف سینمایی است که با وجود تمایل به انجام کار به دلایل خارج از اراده نتوانسته است برای مدتی جذب کار سینمایی شود. فهرست رشته ها و حداقل مدت زمان بیکاری موضوع این طرح حسب ویژگی و ماهیت هر رشته سینمایی در آیین نامه ای معین خواهد شد.

ماده 4- سینماگران برای برخورداری از حمایت های این طرح باید علاوه بر واریز حق عضویت به حسابی که معرفی خواهد شد، نسبت به ارایه معرفی نامه صنف مرتبط به دبیرخانه هیات اجرایی مستقر در خانه سینما اقدام کنند.

ماده 5- حق عضویت بهره مندی از حمایت های این طرح از پنج تا ده درصد از مبلغ قرارداد سینماگران است که به پیشنهاد هیات اجرایی به طور سالانه تعیین و اعلام می شود و در زمان انعقاد قرارداد فعالیت سینمایی از سوی کارفرما (تهیه کننده و... ) به تفکیک هر سینماگر از دستمزد کسر و به حساب معرفی شده واریز می شود.

تبصره: در سال اوّل اجرای این طرح، آخرین قرارداد سینمایی هر سینماگر تا یکسال گذشته، ملاک تعیین و واریز حق عضویت است.

ماده 6- شرایط احراز بهره مندی از کمک هزینه بیکاری :

الف) دارا بودن شماره نظام سینمایی و یا به ترتیب شرایط تبصره ماده یک

ب) سپری شدن حداقل مدت زمان بیکاری تعیین شده به شرح ماده (3)

ج) تایید مراتب بیکاری (نبود اشتغال) در بانک اطلاعاتی اصناف سینمایی

د) تایید بیکاری از سوی صنف مربوط

هـ) تکمیل نمون برگ دارا بودن شرایط بیکاری

و) پرداخت حق عضویت

ماده 7- مدت دریافت و میزان کمک هزینه بیکاری :

7-1- جمع مدت دریافت کمک هزینه بیکاری در سال حداکثر پنج ماه و در طول مدت فعالیت حداکثر (36) ماه متناوب است.

7-2- میزان کمک هزینه بیکاری با توجه به شرایط فردی به تشخیص هیأت اجرایی برای یک ماه، از حداقل دستمزد ماهیانه تعیین شده از سوی شورایعالی کار در هر سال تا حداکثر دو برابر تعیین می شود.

تبصره: در صورتی که سینماگران عضو در طول دوره اجرای طرح، شرایط استفاده از کمک هزینه بیکاری را نداشته باشند، می توانند نسبت به ارائه درخواست وام و یا انتقال امتیاز وام به یکی از سینماگران فعال و نیازمند طبق شیوه نامه مصوب اقدام کنند.

ماده 8- در موارد زیر کمک هزینه بیکاری پیش از پایان مدت قطع می شود:

8-1- زمانی که سینماگر مجدداً اشتغال به کار یابد.

8-2- سینماگر از قبول فعالیت سینمایی پیشنهادی خودداری ورزد.

8-3- سینماگر در مشاغل و حرف دیگر فعالیت نماید و یا مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود.

8-4- مشخص شود که بیکاری سینماگر ناشی از میل و اراده او بوده است. در این صورت علاوه بر قطع کمک هزینه، سینماگر موظف است کمک هزینه دریافتی را به حساب تعیین شده مسترد کند.

8-5- چنانچه سینماگر اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و کمک هزینه بیکاری دریافت کرده باشد ملزم به بازپرداخت کمک هزینه از تاریخ اشتغال است.

ماده 9- معاونت ارزشیابی و نظارت موظف است، اطلاعات عوامل تولید هر اثر سینمایی به تفکیک هر پروژه از حیث دستمزد هر نفر و شماره نظام سینمایی که از سوی تهیه کنندگان در زمان درخواست پروانه نمایش به دبیرخانه صدور پروانه ساخت و نمایش فیلم ارائه می شود را در اختیار هیأت اجرایی موضوع این طرح قرار دهد.

ماده 10- خانه سینما موظف است فهرست سینماگران بیکار را برای اطلاع به صنف تهیه کنندگان اعلام کند،

به نحوی که صنف تهیه کنندگان حداکثر تلاش لازم را برای اشتغال و فعالیت سینماگران بیکار در پروژه هایی سینمایی حداقل یک بار در سال فراهم کنند.

ماده 11- در صورتی که اطلاعات ارائه شده در خصوص عوامل تولید اثر سینمایی از سوی تهیه کننده به دبیرخانه صدور پروانه ساخت و نمایش فیلم؛ نشانگر به کارگیری بیش از ده درصد از عوامل انسانی، خارج از افراد عضو در اصناف سینمایی باشد؛ معاونت ارزشیابی و نظارت مراتب را برای پرداخت جریمه جبران خسارت بیکاری به خانه سینما اعلام خواهد کرد.

تبصره: مبلغ جریمه جبران خسارت بیکاری هر ساله توسط هیأت اجرایی این طرح بر مبنای 35 درصد دستمزد پایه هر رشته شغلی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 12- خانه سینما حساب مستقلی را به صورت جداگانه نزد یکی از بانک ها افتتاح و منابع و مصارف مربوط به این طرح را در صورت های مالی منعکس و گزارش آن را هر سال یک بار به رئیس سازمان سینمایی و سمعی و بصری و هیأت اجرایی موضوع این طرح ارائه خواهد کرد.

ماده 13- هزینه های موضوع این طرح از محل منابع زیر تامین می شود :

13-1- حق عضویت سینماگران

13-2- جریمه جبران خسارت بیکاری

13-3- کمک سازمان سینمایی

13-4- سایر کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 14- مدیریت اجرایی طرح :

هیأتی متشکل از پنج نفر از افراد زیر برای مدت دو سال با حکم رئیس سازمان سینمایی به عنوان هیأت اجرایی، مسئولیت رسیدگی و اجرای طرح را برعهده دارند.

1- سه نفر از فعالان عرصه سینما به پیشنهاد خانه سینما

2- یک نفر به عنوان نماینده سازمان سینمایی

3- مدیرعامل مؤسسه سینماشهر

تبصره 1 : دبیرخانه هیات اجرایی این طرح در خانه سینما مستقر خواهد بود و دبیر هیات، نحوه فعالیت و اداره جلسات، چگونگی تصمیم گیری و اعتبار مصوبات در نخستین جلسه هیأت تعیین می شود و جلسات هیأت اجرایی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت.

تبصره 2 : وظایف هیأت اجرایی موضوع این طرح در صورت تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری و بیمه سینمای ایران، به صندوق مذکور منتقل خواهد شد.

ماده 15- آیین نامه های اجرایی مربوط به این طرح حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیات اجرایی موضوع

ماده (14) تنظیم و از طریق خانه سینما به تایید سازمان سینمایی خواهد رسید.

ماده 16- نظارت:

نظارت بر حسن اجرای این طرح با سازمان سینمایی است.

ماده 17- این طرح در (17) ماده و (8) تبصره در مورخ 26/9/1393 به تصویب رئیس سازمان سینمایی رسید و لازم الاجرا است.