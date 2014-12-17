زوایا و پشت پرده نشست اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه المسله در مطلبی با عنوان "نشست اربیل پشت پرده و نیات" آورده است: با وجود اینکه اقلیم کردستان در ریشه کنی تروریسم عزم جدی دارد و با دولت مرکزی برای نابودی داعش همکاری می کند اما برگزاری نشست مبارزه با تروریسم و افراط شبه نظامیان در اربیل که قرار است فردا برگزار شود به نفع دولت مرکزی و اقلیم برای غلبه نهایی بر گروههای افراطی نیست.

این رسانه عراقی می نویسد: رسانه های فتنه افکن از هم اکنون در راستای به کارگیری این نشست برای حمایت از متهمان تروریستی و افراد دارای گرایش های افراط گرایانه تلاش می کنند.

المسله تاکید کرد: رسانه های مرتبط با شخصیت های مرتبط با تروریسم برگزاری این نشست را گام نخست برای بازگشت طارق الهاشمی و رافع العیساوی به بغداد و ایفاگری نقش از سوی وی در عرصه روند سیاسی است.

این رسانه می نویسد: اقلیم کردستان عراق باید نیات خود را از برگزاری این نشست مشخص کند. به طور حتم نیات آن خوب است اما اعتماد بیش از حد به مخالفان روند سیاسی و متهمان به تروریسم در عراق به افراط گرایی دامن خواهد زد و در واقع پاداشی به همه کسانی که در راستای اجرای فتنه و تفرقه میان عراقی ها حرکت کرده اند.