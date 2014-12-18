مانور اطفاءحریق و امداد نجات در بیمارستان شفا کرمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از برگزاری مانوراطفاءحریق و امدادونجات در بیمارستان شفا خبر داد.

محمد حسین مومنی دراین باره گفت: صبح امروز مانور اطفاءحریق وامدادنجات برای آمادگی در برابر حادثه وبحرانها ،با همکاری سازمان آتش نشانی در محل بیمارستان شفاکرمان برگزار شد.

وی افزود: این مانورها برای شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمانها و ادارات در هنگام وقوع بحران صورت می گیرد.

مومنی انجام عملیات اطفای حریق،حمل مصدوم و آوار برداری را از اقدامات انجام شده در این مانور عنوان کرد.

اجرای طرح محله سبز در کرمان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از اجرای طرح محله سبز در محله های سرجنگلداری فاز اول و دوم، خیابان شفا و هزار و یکشب و بلوار پرستارخبر داد.

ایمان سیف الهی گفت: با همت و همکاری شهرداری منطقه یک طرح محله سبز در محله های سرجنگلداری فاز اول و دوم و خیابان شفا و هزار و یکشب و بلوار پرستار انجام پذیرفت.

وی اظهار داشت : حدود 350 اصله درخت از انواع زبان گنجشک،عناب تلخ وکاج تهران در این محله ها و مدارس موجود در این این محله ها کاشته شد.

این مسئول با بیان اینکه در این طرح، هرس 600 اصله درخت نیز انجام پذیرفت، گفت: این طرح به ترتیب در کلیه محله های شهر کرمان انجام می شود.

وی افزود: هم اکنون طرح محله سبز در منطقه سه شهری آغاز شده است.

اجرای برنامه "آپارات‌خانه" در فرهنگسرای کوثر

مسئول واحد هنری معاونت فرهنگی‌اجتماعی شهرداری کرمان گفت: برنامه‌ "آپارات‌خانه" در فرهنگسرای کوثر، این هفته به نمایش و نقد فیلم سینمایی "رقصنده در تاریکی" اختصاص خواهد داشت.

سلمان جهرمی افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این برنامه، در هفته اول هر ماه اثری از سینمای معاصر غرب، در هفته‌ دوم هر ماه، فیلمی از سینمای ایران و در هفته سوم هر ماه نیز، اثری از سینمای کلاسیک نمایش داده خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین برنامه‌ "آپارات‌خانه" در هفته‌ چهارم هر ماه، میزبان سینماگران کرمانی است و آثاری از سینمای کرمان به نمایش درخواهد آمد.

جهرمی با اشاره به این‌که طبق برنامه، این هفته نوبت سینمای معاصر غرب است، افزود: در برنامه‌ این هفته‌ "آپارات‌خانه"، فیلم سینمایی "رقصنده در تاریکی" ساخته‌ "لارس فون تریر" کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس دانمارکی، نمایش داده خواهد شد و توسط "مسعود اشجعی" و "پوریا قلی‌پور" مورد نقد و تحلیل قرار خواهد گرفت.

وی درباره‌ این فیلم سینمایی گفت: "رقصنده در تاریکی" محصول سال 2000 میلادی، یک فیلم درام موزیکال است که جوایز متعددی را در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی از آن خود کرده و بنا به نظر برخی صاحب‌نظران و منتقدان دنیا، یک شاه‌کار سینمایی است.

مسئول واحد هنری معاونت فرهنگی‌اجتماعی شهرداری کرمان گفت: برنامه‌ این هفته‌ "آپارات‌خانه"، چهارشنبه 26 آذرماه جاری از ساعت 17 در فرهنگ‌سرای کوثر کرمان (به نشانی: خیابان شهید رجایی، کنار کتاب‌خانه‌ی ملی) برگزار خواهد شد. حضور در این برنامه، برای همه آزاد و رایگان است.