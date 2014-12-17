جنایت های رژیم صهیونیستی از سوی جنبش عدم تعهد محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجلاس متعاهدین کنوانسیون چهارم ژنو که امروز مورخ ۲۶/۹/۹۳ در ژنو برگزار شد، مواضع جنبش عدم تعهد پیرامون جنایت های رژیم صهیونیستی؛ توسط سفیر و نماینده دائم کشورمان تبیین شد.

سفیر ایران در جایگاه ریاست کشورمان بر جنبش، با ارائه سخنرانی پیرامون ابعاد مختلف موضوع بویژه نقض موازین بین المللی و حقوق بشردوستانه، اقدام های ددمنشانه رژیم صهیونیستی را بشدت محکوم کرد.

محسن نذیری اصل، سفیر و نماینده دائم کشورمان ضمن اشاره به درخواست مکرر جنبش عدم تعهد از امین کنوانسیون چهارم ژنو (سوئیس) برای تشکیل فوری اجلاس جهت رسیدگی به وضعیت وخیم انسانی در فلسطین اشغالی، افزود: این کنفرانس در زمانی برگزار می شود که خاطره آخرین یورش رژیم اسرائیل به غزه، همچنان در اذهان زنده است. جامعه بین المللی بیش از ۵۰ روز شاهد تجاوز رژیم اسرائیل بود که موجب جان باختن و مجروحیت هزاران نفر بویژه زنان و کودکان، ویرانی گسترده در سراسر غزه و نقض فاحش حقوق بین الملل بویژه کنوانسیون چهارم ژنو شد.

وی تصریح کرد: جنایت های وحشتناک ماه های جولای و آگوست سال جاری، به فهرست طولانی نقض موازین بین المللی توسط رژیم اسرائیل طی ۶ دهه گذشته از جمله تجاوز، تنبیه دسته جمعی، اعدام های فراقضایی، استفاده مفرط و بی رحمانه از زور، تروریسم دولتی، مصادره و استعمار سرزمین های فلسطینی بواسطه شهرک سازی، دیوار حائل، انتقال صدها هزار نفر از مهاجران به سرزمین های اشغالی، محاصره، بازداشت های خودسرانه و حبس هزاران غیر نظامی، اعمال شکنجه، تخریب منازل و جابجایی اجباری غیرنظامیان؛ افزوده می شود.

سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین با اشاره به هدف کنوانسیون چهارم ژنو در حمایت از افراد گرفتار دشمن بویژه ساکنین سرزمین های اشغالی، افزودند: نیروهای اشغالگر بر خلاف موازین بین المللی بویژه کنوانسیون چهارم ژنو، به سیاست مخرب خود علیه غیرنظامیان فلسطینی ادامه می دهند. این اعمال در ادامه نادیده انگاشتن خواست جامعه بین المللی برای پایان اشغال و اعمال غیر قانونی که طی چند دهه گذشته صلح منطقه ای و بین المللی را به مخاطره افکنده؛ صورت می گیرد. تداوم این جنایت ها عمدتا برآیند مصونیت خاطیان بوده، ضروری است که جامعه بین المللی به وظایف خود از جمله تضمین پاسخگویی رژیم اسرائیل در قبال نقض موازین، عمل کند.

رئیس جنبش عدم تعهد همچنین ضمن اشاره به اعمال نیروهای اشغالگر به عنوان جنایات جنگی که مستوجب مسئولیت کیفری است، تاکید کرد: ضروری است ایفای مسئولیت همگان در قبال تعهدات مندرج در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو بواسطه انجام تحقیقات و محاکمه جنایتکاران جنگی صورت پذیرد. در همین راستا، جنبش عدم تعهد از کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر جهت بررسی نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و موازین حقوق بشر بین المللی در فلسطین اشغالی، حمایت می کند.

این نشست علیرغم مخالفت های علنی رژیم صهیونیستی و تعدادی محدود از حامیان آن شامل آمریکا، کانادا و استرالیا برگزار شد. برگزاری چنین نشستی، فی نفسه نشان داد که جامعه بین المللی بشدت نسبت به نقض حقوق بشردوستانه بین المللی توسط رژیم صهیونیستی نگران بوده، خواستار توقف اینگونه اقدام ها و پایبندی کامل این رژیم به مقررات بین المللی است.