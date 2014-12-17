مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی شهرداری تهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، گفت: ما درهفتمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری برای اولین بار هفت پنل تخصصی با مشارکت و همراهی هفت دانشگاه معتبر کشور برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین امسال در کنارجشنواره نخستین کنفرانس علمی مدیریت شهری نیز برگزار می شود .

نگاهداری با اشاره به اینکه از تمامی مراکز تحقیقاتی مرتبط با جشنواره دعوت شده است که در نمایشگاه پژوهش های شهری شرکت کنند، تصریح کرد: محل جشنواره امسال را نیز دردانشگاه تهران و تالار علامه امینی این دانشگاه در نظر گرفته ایم.

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران خاطر نشان کرد: با برگزاری هفتمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران) بی نظیرترین رخداد پژوهشی در حوزه مدیریت شهری صورت می پذیرد.

وی با بیان اینکه برای جشنواره امسال 3608 اثر ارسال شده است، ادامه داد: این در حالی است که در سال گذشته تنها 1800 اثر به جشنواره ارسال شده است .

نگاهداری تصریح کرد: حدود 152 اثر خارجی از 36 کشور مختلف ارسال شده که نسبت به سال گذشته که تنها 16اثر را در این حوزه داشتیم پیشرفت قابل توجهی را نیز شاهد هستیم .

وی تاکید کرد: 7 پنل تخصصی که مرکز مطالعات با مشارکت دانشگاه های مختلف برگزار می کند بدین شرح است: 1- شهر و سبک زندگی در دانشگاه تربیت مدرس 2- جامعه ، فرهنگ و ارتباطات شهری در دانشگاه علوم انتظامی امین 3- شهر اسلامی ایرانی در دانشگاه هنر 4- شهر پایدار در دانشگاه خوارزمی 5- دولت ، حاکمیت و اقتصاد شهری در دانشگاه علامه طباطبایی 6- شهرسازی و آمایش فضای شهری در دانشگاه تهران 7- زیرساخت ها و خدمات شهری در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است .

نگاهداری در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری تهران در حال حاضر متولی اصلی پژوهش درشهر تهران است، گفت: در سال93 با حمایت جدی که شهردار تهران از مرکزداشته اند توانستیم نقش علم و فناوری را در شهرداری پایتخت بیش از پیش پررنگ کنیم .

وی با بیان اینکه در حال حاضر توانسته ایم زنجیره علم و فناوری را تکمیل کنیم، افزود: در چند ماهی که از سال جاری گذشته است، سعی کرده ایم حلقه های نظام علم و فناوری را نیز تکمیل کنیم .

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در همین راستا افزود: اهتمام کردیم که فن بازارهای فناوری های نوین شهری در شهرداری تهران برگزار شود .

وی با اشاره به اینکه برای چند سال گذشته و برای نخستین فن بازار 240 شرکت دانش بنیان اعلام آمادگی کرده اند، تصریح کرد: توانسته ایم 140 شرکت را از میان این تعداد انتخاب کنیم .

نگاهداری گفت: در همین راستا 340 تفاهم نامه همکاری نیز به امضا رسید و هم اکنون 20 هزار خرید محصول نیز اجرایی شده است .

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با تاکید بر اینکه به حمدالله توانستیم ایده بازار را بر روی سایت مرکز راه اندازی کنیم، تصریح کرد: این بازار کاملا تخصصی است و اگر ایده ای در این بازار به مرحله کاربرد برسد و جنبه عملیاتی پیدا کند، شهرداری قطعا این ایده را خریداری می کند .

وی تاکید کرد: باید اعلام کنم در حال حاضر ما 190 پروژه تحقیقاتی را در مرکز در حال انجام داریم . همچنین در یک سال گذشته حدود 10 نقشه راه تحول نیز ترسیم کرده ایم .

نگاهداری با اشاره به اینکه در تلاش هستیم مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی شهرداری تهران را راه اندازی کنیم، گفت: بسیاری از اسناد تاریخی در شهر تهران قرار دارند که ساماندهی نشده اند اما در آینده ای نزدیک ما آنان را ساماندهی می کنیم .

نگاهداری در پایان با تاکید بر همکاری جدی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با دانشگاه و انجمن های علمی و تحقیقاتی گفت: اکثر نشست های ما در گذشته در فرهنگسراها برگزار می شد اما هم اکنون این نشست ها در دانشگاه ها و با همکاری دانشگاه برگزار می شود.