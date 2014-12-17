جایگاه سیستان و بلوچستان با نقش آفرینی در عرصه ملی تثبیت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی روز چهارشنبه در نخستین همایش آمایش سرزمین در هزاره سوم در زاهدان بیان داشت: باید این استان را با برجسته سازی و نقش افرینی در عرصه ملی از نگاهی که به آن شکل گرفته است خارج کرد و به جایگاه واقعی رساند.

وی یادآور شد: ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری در سراسر استان و در بسیاری از حوزه ها وجود دارد که باید با استفاده از هم‌افزایی و خرد جمعی از آن‌ها در راستای توسعه و آبادانی بهره گرفت.

استاندار با بیان اینکه در شرایط امروزی خلیج فارس تنها راه پیوندی ایران به جهان بیرون است بیان داشت: استفاده از سواحل مکران و توسعه آن که جز تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین رییس جمهور است بهترین و بزرگترین پتانسیل برای برخورداری از ثروت های طبیعی و تامین نیاز های سایر کشورهای جهان است.

وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و شکوفایی نیازمند نگاه هایی بلند و توجه ای ویژه است ادامه داد: اگر سیستان و بلوچستان در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایفای نقش کند یعنی به مردم این منطقه شخصیت و هویت بخشیده‌ شده است.

هاشمی نوع نگاه و نگرش را مهم دانست و گفت: نوع نگرش به سیستان و بلوچستان برای جهش توسعه انفجاری است و پشتوانه این نگاه به استان مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستند و لذا توسعه پایدار در این منطقه می تواند به کشورهای همسایه و استان‌های همجوار چون کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و یزد حیات ببخشد.

وی با اشاره به طرح های بزرگ دولت در این استان بیان داشت: اختصاص یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برای گازرسانی به استان، ایجاد مجتمع های پتروشیمی، خودرو سازی، فولاد و سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای آبیاری تحت فشار و تخصیص اعتبار برای راه‌آهن و توسعه بندر چابهار نوید اینده ای روشن برای استان دارد.



