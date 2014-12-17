به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیران پایگاه‌های میراث جهانی روز چهارشنبه (بیست و ششم آذر ماه) در سالن دوران اسلامی موزه ملی ایران با حضور تمامی مدیران پایگاه‌های میراث جهانی برگزار شد.

در این مراسم عباس علیزاده، باستان‌شناس موسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو گفت: از من خواسته شد که در پایگاه شهر شوش فعالیت کنم. من هم گفتم که باید این مرکز کار پژوهشی انجام دهد چون وقتی که یک سایت باستانی به ثبت جهانی می‌رسد، اگر همانطور باقی بماند و فعالیت پژوهشی نکند، از بین خواهد رفت. تخت سلیمان اکنون به همین وضعیت دچار شده، ولی شهر شوش نمی‌تواند اینطور باشد. باید در یک سایت باستانی پژوهشگر فعالیت کند چون به اقتصاد شوش کمک خواهد کرد.

وی گفت: اکنون 100 دانشجوی دکتری و فوق لیسانس داریم که در شهر شوش می‌توانند تحقیق کنند. اگر این افراد شروع به تحقیق کنند، خودشان می‌توانند باستان‌شناسی را نیز تبلیغ کنند. من نمی‌دانم که در شهر شوش و مرکز پژوهشی آن چقدر موفق می‌شوم. فقط این را می‌دانم که وقتی از این محل رفتم، انتقال دانش به دانشجو که مد نظرم بود را انجام خواهم داد.

باستان‌شناس موسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو گفت: وضعیت انبارها در شهر شوش بسیار اسفناک بود. مقدار زیادی از اطلاعات نیز گم شده بود. مارها و عقرب‌های زیادی آنجا هستند که باید وقتی آثار را از این انبار بیرون می‌آوردیم، گرد و خاک و مدفوع پرنده‌ها از روی آنها شسته و پاکسازی می‌شد و بعد آنها را در جعبه‌ها قرار می‌دادیم. در تمام این مراحل دانشجویان و باستان‌شناسان حضور دارند و آموزش می‌بینند.

وی گفت: سفال ستون فقرات باستان‌شناسی است. تا کسی سفال را خوب نشناسد، نمی‌تواند فعالیتی انجام دهد. بانک اطلاعاتی کامپیوتری ما در حال ساخته شدن است.