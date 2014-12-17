مدیران در مقابل نقد رسانه ها خویشتن دار باشند/ تفاوت نقد با سیاه نمایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان لرستان به ابلاغ بخشنامه جدید از سوی معاون اول رئیس جمهور و همچنین رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر ضرورت تعامل دستگاهها با رسانه ها در زمینه طرح دعوی حقوقی و قضایی علیه رسانه ها اشاره کرد و اظهار داشت: ابلاغ این بخشنامه خط مشی و سیاست دولت تدبیر و امید را در مواجه با رسانه ها مطرح می کند و ما به عنوان کارگزاران دولت مکلف و موظف به رعایت این موضوع هستیم.

نقد سازنده چراغی در مسیر توسعه لرستان

وی با تاکید بر اینکه این سیاست دولت تدبیر و امید باید عملیاتی و اجرایی شود عنوان کرد: علیرغم اینکه این موضوع پیش از این نیز به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شده طرح این موضوع در جلسه شورای اطلاع رسانی استان به منظور تاکید مجدد در رابطه با اجرای این سیاستهای دولت بوده و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای سیاستهای دولت در این خصوص هستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه دولت از نقد سازنده به طور قوی استقبال می کند چرا که شتاب توسعه، پیشرفت و تحقق اهداف دولت را درباز کردن فضای نقد می دانیم بیان داشت: نقد سازنده مانند چراغی است که می تواند به شتاب بخشی و حرکت دولت در مسیری که در پیش دارد کمک کند.

شاهرخی با تاکید بر اینکه مدیران دستگاههای اجرایی نیز باید اعتقاد عمیق قلبی و عملی در این زمینه داشته باشند و از نقدی که از عملکرد آنها می شود به سرعت برافروخته نشوند و سعه صدر داشته باشند گفت: به طور حتم با کمی توجه و سعه صدر خواهیم فهمید این نقدها کمکی برای تحقق بهتر و سریع تر اهداف ما در سازمانها است.

مدیران در مقابل نقد رسانه ها خویشتن دار باشند

وی با تاکید بر اینکه البته نقد سازنده با سیاه نمایی تفاوت دارد عنوان کرد: ادبیاتی که در نقدسازنده به کار گرفته می شود کامل متفاوت با ادبیات مطلبی است که هدف آن اصلاح نبوده بلکه سیاه نمایی و بر خلاف منافع عموم است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه مدیران باید سعه صدر داشته و خویشتن دار باشند ادامه داد: اصحاب رسانه استان نیز با توجه به سبقه ای که از آنها سراغ داریم به طور عمده دلسوزانه در این عرصه حضور دارند و امیدواریم این دلسوزی و سعه صدر دو طرفه باشد و شرایط را به گونه ای رقم بزند که حاصل آن توسعه استان و عبور از تنگناها باشد.

شاهرخی با تاکید بر اینکه امیدورایم که با خاطر مسائل اندک شاهد برخورد احساسی رسانه ها به دلایل مختلف نباشیم تصریح کرد: رسانه ها نباید به خاطر اینگونه مسائل دست به قلم شوند و زمین و زمان را به هم بریزند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران نیز سخت گیرانه برخورد نکنند و خیلی زود دست به قلم نشوند و به دادگاه و محاکم قضایی روی نیاورند ادامه داد: ما به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی استان به این بخشنامه ابلاغی دولت اعتقاد داریم و از مدیران و رسانه ها نیز انتظار داریم که اینگونه موارد را در شورای اطلاع رسانی استان مطرح کنند چرا که راه حل این موارد تنها روی آوردن به برخورد قهری نیست.

قدرت پردازش به نقاط منفی در لرستان بسیار بالا است

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت وجود فضایی صمیمی با حفظ موضع و دیدگاه در این زمینه تاکید کرد و گفت: ایجاد این فضا به نفع استان بوده و باید شرایط آن را به دور از هر گونه حب و بغض که ناشی از هوای نفس است فراهم آوریم.

شاهرخی همچین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متاسفانه قدرت پردازش به نقاط منفی در استان بسیار بالا است و این امر مطلوب نیست افزود: متاسفانه بدی ها را خوب پیدا می کنیم و بیش از حد آنها را بزرگ می کنیم و این در حالیست که پردازش نقاط مثبت مایه امید و نشاط مردم و کمک به توسعه استان می شود.

وی با تاکید بر توجه ویژه به نکات مثبت استان در مسیر رشد و توسعه لرستان عنوان کرد: استان لرستان یک استان امن بوده و آمارهای رسمی کشور نیز این موضوع را تایید می کند.

شاهرخی عنوان کرد: طی یک سال گذشته کارهای بزرگی در استان صورت گرفته چطور اینها را نمی بینیم و تنها به برخی نکات منفی می پردازیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید براینکه این نوع نگرش باید در استان عوض شود ادامه داد: باید به نقاط مثبت استان مانند فرهنگ غنی، غیرت، تعلق به دین و ... پرداخته شود و استان را به عنوان فضایی امن برای سرمایه گذاری و توسعه معرفی کنیم.

شاهرخی تصریح کرد: در این راستا از ظرفیت خوب صدا و سیما و رسانه ها استفاده شود.