۴۳۰۰ زائر از خراسان جنوبی به عمره اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوفرستی عصر چهارشنبه درهمایش عمره گزاران خراسان جنوبی با بیان اینکه تا پایان سال جاری چهار هزار و ۳۰۰ نفر به حج عمره اعزام می شوند، بیان داشت: ازاین تعداد ۲۴۳ نفر طی دو روز آینده اعزام می شوند.

مدیرکل حج و زیارات خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین درشش ماه نخست سال آینده نیز پنج هزار نفر از خراسان جنوبی به حج عمره اعزام می شوند.

وی به زائرین خدا متذکر شد: ازاین فرصت ۱۰ روز نهایت استفاده را درزمینه ارتقای معنویت خود داشته باشند چرا که این ایام فرصتی است که انسان کمتر به دست می آورد.

نوفرستی افزود: به دلایل مختلف ممکن است در پروازها مشکلی پیش آید که در این رابطه زائرین نگران نباشند.

وی با بیان اینکه در حاضر دشمنان از این وحدت بین کشورعربستان و عراق سوء استفاده می کنند، گفت: دشمنان ازاین وحدت متضرر می شوند که به دنبال هستند که این وحدت را از بین ببرند.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی با ۱۷ سال خشکسالی دست و پنجه نرم می کند، گفت: انتظار ما از زائرین است که برای نزول رحمت الهی در این استان خشک و محروم دعا کنند.

نوفرستی عنوان کرد: خراسان جنوبی از نظر میزان دآرمد سرانه درردیف استان های آخر کشور است این در حالی است که از نظر تعداد زائر سومین استان کشور است.