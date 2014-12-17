۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۱۴

نوفرستی خبر داد:

۴۳۰۰ زائر از خراسان جنوبی به عمره اعزام می شوند

بیرجند- مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: تا پایان سالجاری چهارهزار و ۳۰۰ زائر به حج عمره اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوفرستی عصر چهارشنبه درهمایش عمره گزاران خراسان جنوبی با بیان اینکه تا پایان سال جاری چهار هزار و ۳۰۰ نفر به حج عمره اعزام می شوند، بیان داشت: ازاین تعداد ۲۴۳ نفر طی دو روز آینده اعزام می شوند.

مدیرکل حج و زیارات خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین درشش ماه نخست سال آینده نیز پنج هزار نفر از خراسان جنوبی به حج عمره اعزام می شوند.

وی به زائرین خدا متذکر شد: ازاین فرصت ۱۰ روز نهایت استفاده را درزمینه ارتقای معنویت خود داشته باشند چرا که این ایام فرصتی است که انسان کمتر به دست می آورد.

نوفرستی افزود: به دلایل مختلف ممکن است در پروازها مشکلی پیش آید که در این رابطه زائرین نگران نباشند.

وی با بیان اینکه در حاضر دشمنان از این وحدت بین کشورعربستان و عراق سوء استفاده می کنند، گفت: دشمنان ازاین وحدت متضرر می شوند که به دنبال هستند که این وحدت را از بین ببرند.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی با ۱۷ سال خشکسالی دست و پنجه نرم می کند، گفت: انتظار ما از زائرین است که برای نزول رحمت الهی در این استان خشک و محروم دعا کنند.

نوفرستی عنوان کرد: خراسان جنوبی از نظر میزان دآرمد سرانه درردیف استان های  آخر کشور است این در حالی است که از نظر تعداد زائر سومین استان کشور است.

 

