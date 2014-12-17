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۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۰۹

در دیداری تدارکاتی رقم خورد؛

شکست تیم فوتبال زیر 17 سال ایران برابر ایتالیا

شکست تیم فوتبال زیر 17 سال ایران برابر ایتالیا

تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در دیداری تدارکاتی مقابل تیم ایتالیا تن به شکست سنگین داد تا امیرحسین پیروانی شروع خوبی در این تیم نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال زیر 17 سال ایران و ایتالیا عصر امروز چهارشنبه در دیداری تدارکاتی برابر هم به میدان رفتند که این بازی در نهایت با برتری 4 بر یک تیم ایتالیا به پایان رسید.

در این بازی که در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد، آندرس لاماس اکونا (25)، پاتریک کوترونه (33 و 3+90) و گیرائو دو (76) برای تیم ایتالیا گل زدند و رضا شکاری (84) تک گل تیم ایران را به ثمر رساند.

این نخستین مسابقه‌ای بود که تیم زیر 17 سال ایران با هدایت امیرحسین پیروانی به میدان رفت، تیمی که در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا با هدایت مصطفی قنبرپور و با شکست در ضربات پنالتی مقابل کره‌شمالی از صعود به جام جهانی باز ماند و قرار است در آینده تشکیل دهنده تیم جوانان ایران باشد.

کد مطلب 2445599

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