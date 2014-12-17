به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی راد عصر چهارشنبه در اولین هم‌اندیشی احزاب و تشکل‌های استان با فرماندار کرمانشاه گفت: اخیرا برخی جلسات انتخاباتی در استان برگزار شده که جنبه دولتی دارد.

وی با بیان اینکه مسئولین دولتی باید از برگزاری و حضور در چنین نشست‌هایی پرهیز کنند گفت: چنین نشست‌هایی برای مسئولین سهم مهلک است و درست نیست.

کرمی راد با تاکید بر محور قراداد ایمان و اخلاق در کارها و اقدامات احزاب سیاسی گفت: متاسفانه برخی از احزاب با اقداماتی چون تشویش اذهان عمومی، جنگ روانی و بداخلاقی‌های سیاسی سعی دارند که رقبای خود را از میدان بیرون کنند که درست نیست.

احزاب کرمانشاه رفاقت رامبنای رقابت بگذارند

دبیر حزب موتلفه اسلامی در استان کرمانشاه تاکید کرد: احزاب در استان کرمانشاه باید از چنین رفتارهایی پرهیز و رقابت را بر مبنای رفاقت داشته باشند.

وی با اشاره به سابقه حزب موتلفه اسلامی و شهدای این حزب گفت: این حزب همواره در یک مسیر اعتدالی گام برداشته و تاکنون مشکلی از جمله انشعاب و تفرقه نداشته است.

کرمی راد با بیان اینکه رفع مشکلات استان باید دغدغه همه از جمله احزاب باشد گفت: احزاب باید مشکلات و دغدغه‌های مردم را به مسئولین منعکس کنند و مسئولین نیز رفع مشکلات مردم را نصب العین قرار دهند.

نقد باید مشفقانه و دلسوزانه باشد

دبیر حزب موتلفه اسلامی در استان کرمانشاه بر نقد مشفقانه و دلسوزانه از سوی احزاب تاکید کرد و گفت: اینچنین نقد می تواند در پیشبرد اهداف نظام موثر باشد.

کرمی راد تصریح کرد: اگر مشکلاتی چون اشتغال در استان کرمانشاه رفع شود کمتر شاهد تبعات آن و بروز ناگواری‌هایی چون اعتیاد و طلاق خواهیم بود.

وی گفت: بنابر آموزه های دینی همه ما مسئولیم و باید به مسئولیتمان توجه داشته باشیم و احزاب نیز باید در جهت رفع مشکلات مردم کوشا باشند.

کرمی راد با بیان اینکه حزب موتلفه اسلامی در خصوص قانون احزاب مواردی را احصا و اصلاح شده آن را به فراکسیون مجلس فرستاده است به سایر احزاب استان نیز توصیه کرد که اگر موردی را مد نظر دارند اینگونه عمل کرده تا قانون جدید احزاب تدوین شود.