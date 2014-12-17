به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله شفیعی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم بزرگداشت 9 دی در بوشهر اظهار داشت: برنامه ریزی بسیار خوبی به منظور اجرای برنامههای 9 دی در بوشهر صورت گرفته است که امیدواریم شاهد حضور گسترده و پرشور مردم ولایتمدار بوشهر در این برنامهها باشیم.
وی از رونمایی سرود 9 دیماه در شب نهم دیماه در بوشهر با حضور مردم خبر داد و اضافه کرد: این مراسم با سخنرانی عباس سلیمینمین از استادان برجسته دانشگاه در بوشهر برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: یک مراسم ویژه نیز در مصلی جمعه بوشهر برگزار خواهد شد که حجتالاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران در جمع مردم بوشهر به سخنرانی میپردازد.
وی از برگزاری اجتماع بزرگ اقشار مختلف مردم در مصلی نماز جمعه به مناسبت نهم دیماه خبر داد و بیان داشت: برپایی نمایشگاههای مختلف عکس و پوستر در این روز برگزار خواهد شد.
شفیعی بر لزوم تلاش برای اجرای برنامههای مختلف برای تبیین ابعاد مختلف نهم دیماه در سطح مساجد سراسر استان تاکید کرد و ادامه داد: هشت همایش از سوی اقشار مختلف سپاه به مناسبت نهم دیماه در بوشهر برگزار میشود.
وی همچنین از اعزام 60 روحانی به شهرهای مختلف استان بوشهر خبر داد و افزود: 20 برنامه فرهنگی و بصیرتی در سطح مساجد استان بوشهر برگزار خواهد شد و اقشار و گروههای مختلف نیز مراسماتی را در این زمینه برگزار میکنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه اشتیاق مردم هر ساله برای حضور در مراسمات نهم دیماه بیشتر میشود، افزود: حرفهای بسیار زیادی در دل نهم دیماه نهفته است که باید ابعاد مختلف این حماسه تبیین شود.
وی نهم دیماه را نقطه وحدت همه اقشار و گروههای مختلف در ایران دانست و بیان داشت: در برنامههای این روز نمیخواهیم وارد دستهبندیهای سیاسی شویم و باید برای وحدت بیشتر در کشور تلاش کنیم.
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