مجوز جدید ارزی دولت برای بخش ریلی/ نوسانات نرخ ارز تضمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسید آقایی در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل در شرکت راه‌آهن با بیان اینکه مهم‌ترین استراتژی ما که با کمک وزیر انجام شده است، رونق‌دهی به بخش خصوصی و افزایش سود شرکت‌ها است، گفت: حق دسترسی در راه‌آهن در حمل بار 57 درصد بود و ما قصد داشتیم که در یک برنامه بلند مدت چهار ساله آن را به 20 درصد کاهش دهیم.

وی افزود: اما در یک سال گذشته حق دسترسی در بخش‌های مختلف بین صفر تا 36 درصد رسید و امروزه حق دسترسی راه‌آهن به طور متوسط به 30 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه در 13 ماه گذشته مجموع درآمد بخش خصوصی افزایش یافته است، بیان کرد: با اقداماتی که راه‌آهن در بخش مسافری انجام داده، مجموع درآمد این شرکت‌ها 55 درصد افزایش داشته، همچنین در بخش لوکومتیو درآمد حاصل شرکت‌ها 61 درصد افزایش یافته است.

پورسید آقایی با اشاره به اینکه شرکت‌های باری به طور متوسط 38 تا 40 درصد رشد درآمد داشتند، گفت: از سال گذشته ردیف 1500 میلیاردی به راه‌آهن اختصاص یافت که امروز عملیاتی شده است که این اعتبار برای افزایش سیر قطارها هزینه می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی به دو خطه کردن اغلب مسیرهای ریلی کشور اشاره کرد و گفت: امروز در گلوگاه مرکزی ریلی دو خطه کردن را شروع کردیم. همچنین دو خطه کردن مسیر کرج و قزوین هم آغاز شده است.

وی با اشاره به بازسازی محور جنوب پس از 60 سال اظهار داشت: 40 کیلومتر از مسیر بازسازی کامل شده و تا پایان سال 60 کیلومتر دیگر هم بازسازی می‌شود. همچنین تا پایان سال آینده این محور به طور کامل بازسازی خواهد شد.

پورسید آقایی با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم تا شرایط جذب سرمایه‌گذاری را ایجاد کنیم، افزود: مهم‌ترین گام ما، ابلاغ کارهای قانونی و مصوبات است به همین جهت شرکت‌های واگن باری با خرید واگن نو، معافیت حق دسترسی تا 40 میلیون تن کیلومتر به دست می‌آورند.

وی با بیان اینکه با تمهیدات شرکت راه‌آهن، 203 میلیون تن معادل قیمت یک واگن باری به شرکت‌های ریلی مشوق مالی پرداخته می‌شود، افزود: تثبیت حق دسترسی و تائید عدم افزایش در سال‌های آینده و بخشش و معافیت‌ حداقل 3.5 سال به اندازه سرمایه‌گذاری خرید یک واگن باری است.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به اینکه هر ساله 20 درصد از محل صرفه‌جویی گازوئیل، به واگن باری اختصاص می‌یابد، بیان کرد: برای سایر مشوق‌ها در بخش مسافری و لوکومتیو بند «ق» را دنبال کردیم و مصوبات شرکت نفت را هم گرفتیم که فعلا در دستور کار شورای اقتصاد است.

پورسید آقایی با بیان اینکه اما سیاست ما این است که مجموع سرمایه‌گذاری در بند «ق» در بخش مسافری 100 درصد را به شرکت‌های مسافری برگردانیم، افزود: این شرکت‌ها از سال آینده منفعت زیادی را از محل صرفه‌جویی سوخت به دست می‌آورند.

وی تصریح کرد: به ازای هر نفر ـ کیلومتر مسافر در بخش مسافری با خرید واگن نو، 15 سی‌سی گازوئیل صرفه‌جویی می‌شود که دولت این را در اختیار شرکت‌ها می‌گذارد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با خرید لوکومتیو نو هم حداقل 20 درصد از محل صرفه‌جویی سوخت به مالک بازگردانده می‌شود.

پورسید آقایی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس برای بخش ریلی، گفت: به منظور جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش ریلی، به شرکت راه‌آهن و شهرداری‌ها اجازه داده شده تا در مقابل اخذ تضمین از محل منابع داخلی، نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات مربوط به سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و ابزار کمک‌های فنی و اعتباری و تبیین اثر نوسانات نرخ ارز در سرمایه‌گذاری‌ها اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار ابزار قانونی برای تضمین نوسانات نرخ ارز را از مجلس گرفتیم، گفت: از این پس شرکت‌ها اگر وام ارزی دریافت کنند مطمئن باشند که در قبال نوسانات نرخ ارز، دولت از آنها حمایت می‌کند.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن در خصوص معافیت حمل و نقل ریلی از کل مالیات‌ها، افزود: این موضوع در لایحه خروج از رکود دولت مطرح شده که حمل و نقل ریلی معادل سرمایه گذاری در مناطق محروم تلقی شود و از تمام معافیت‌ها استفاده کند که امیدوارم این لایحه در مجلس نیز تصویب شود.