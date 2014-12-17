به گزارش خبرنگار مهر، حسن موسوی‌نژاد در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل در شرکت‌ راه‌آهن با بیان اینکه حدود 15 ماه از آغاز به کار دولت می‌گذرد اما به نظر می‌رسد اقدامات جدی در بخش ریلی انجام نشده است، گفت: افزایش ناوگان جدید در بخش لوکومتیو، باری و مسافری آنچنان که توافق شده بود، انجام نگرفت و هنوز در حال پیگیری برای سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم.

رئیس انجمن صنفی شرکت حمل و نقل ریلی با بیان اینکه ضمانت کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، افزود: حجم زیادی از سرمایه‌گذاری در بخش ریل سال‌های سال طول می‌کشد و بازگشت سرمایه زمان زیادی را می‌طلبد. بنابراین نیاز به قوانین بلند مدت هستیم تا ما را در سرمایه‌گذاری مطمئن کند.

وی با اشاره به اینکه نیاز به تضامین و مقررات کافی در دراز مدت داریم، افزود: مکانیزم بند «ق» که از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت در نظر گرفته شده است، گارانتی مناسبی نیست زیرا ممکن است در چند سال آینده این موضوع تغییر کند.

موسوی‌نژاد با اشاره به اینکه بدهی شرکت‌های حمل و نقل ریلی به راه‌آهن انباشته شده است، بیان کرد: شرکت‌ راه‌آهن، شرکت‌های بخش خصوصی را تحت فشار جدی گذاشته است و حتی چک‌های این شرکت‌ها برگشت خورده و باید توجه داشت که بدهی چند ساله در مدت زمان کوتاه قابل پرداخت نیست.

رئیس انجمن صنفی شرکت حمل و نقل ریلی افزود: اگر استمحال بدهی‌ها صورت گیرد، برخی از شرکت‌ها راحت‌تر توان پرداخت پیدان می‌کنند. وی به نبود نهاد تنظیم مقررات اشاره کرد و گفت: علی‌رغم آنکه در قانون پنج ساله سوم ایجاد یک نهاد رگولاتری پیش‌بینی شده بود، اما هنوز چنین نهادی نداریم.

رئیس انجمن صنفی شرکت حمل و نقل ریلی با انتقاد از ساختار شرکت راه‌آهن، گفت: با وجودی که تصدی‌گری واگذار شده است، اما ساختار به همان شکل قدیمی است و مناسب سرمایه‌گذاری نیست.

موسوی‌نژاد همچنین به مشکل تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: در واردات قطعه مشکل داریم. همچنین در تامین قطعات هم شرکت‌ها با مشکلاتی مواجه هستند که باید به آن توجه شود.

وی با بیان اینکه در گذشته حمل و نقل ریلی از اعتبارات عمومی اداره می‌شده است، افزود: در سال 90 نزدیک 150 میلیارد تومان اعتبارات عمومی و 175 میلیارد تومان یارانه به بخش مسافری داده شد که اکنون این رقم حذف شده و نمی‌توان این کسری را با قیمت بلیت از مسافر گرفت.