تاکید وزیر امور خارجه ترکیه بر گسترش مناسبات اقتصادی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسحاق جهانگیری ظهر امروز چهارشنبه در دیدار «مولوت چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت: اقدامات گروه‌های تروریستی در منطقه هم منجر به ارائه چهره نامطلوبی از اسلام شده و هم باعث گردیده دشمنان فرصتی برای ترویج اسلام هراسی پیدا كنند که باید با تدابیر کشورهای اسلامی به این مسائل و مشكلات خاتمه داده شود.

جهانگیری همچنین مسائل و موضوعات مربوط به مناسبات دو جانبه ایران و ترکیه را پراهمیت خواند و برلزوم تصمیم‌گیری جدی و سرعت بخشیدن به رفع موانع در جهت تحقق اهداف تعیین شده در روابط دو کشور تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور افزود: در سفر آقای اردوغان به تهران و سفر دکتر روحانی به آنکارا توافقات خوبی میان دو کشور امضاء و مطالب مهمی در خصوص روابط دو جانبه مطرح شد که اجرای این توافقات، پیگیری جدی از سوی دو كشور را می طلبد.

جهانگیری همچنین با اشاره به روند رو به کاهش مبادلات تجاری میان دو کشور طی سالهای اخیر خاطر نشان کرد: در مذاکرات روسای جمهور دو کشور، توافقی مبنی بر ارتقاء حجم مبادلات تجاری به ۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ صورت گرفت و به نظر می‌رسد این رقم قابل دسترسی است اما لازمه آن این است که با سرعت موانع پیش رو را از میان برداریم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه روابط با ترکیه از اهمیت فراوانی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، بر لزوم برداشتن گامهای اساسی در جهت ارتقاء روابط اقتصادی و همچنین تشکیل کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور تاکید کرد و افزود: تشکیل این کمیسیون می‌تواند گام مهمی در جهت رفع موانع و گسترش روابط تجاری فی مابین باشد.

وزیر خارجه ترکیه نیز در این ملاقات با اشاره به مذاکرات مفید و سازنده خود با وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در مصاحبه مطبوعاتی مشترک امروز، پیامهای مثبتی در ارتباط با روابط دو جانبه و اراده ترکیه در خصوص مسائل منطقه‌ و بحران موجود مطرح شد که امیدوارم این پیام‌ها نتایج خوبی در بر داشته باشد.

مولوت چاوش اوغلو اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت جدید در ایران رفت و آمدها و مراودات میان تهران و آنكارا جدی‌تر و واقع‌بینانه تر شده و امیدوارم این روند روبه رشد در سال ۲۰۱۵ نیز ادامه پیدا کند.

وی از تصمیم رییس جمهور ترکیه برای سفر به ایران درسال ۲۰۱۵ خبر داد و خواستار برنامه ریزی برای فراهم شدن مقدمات جهت تدوین و امضاء موافقت نامه‌های تجاری و اقتصادی بیشتر میان دو کشور شد.

وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه دو کشور ممکن است در برخی موارد دیدگاه متفاوتی داشته باشند، تصریح کرد: با این حال اهداف دو کشور در خصوص مسائل و موضوعات بین المللی مشابه است و نگاه مشترکی نسبت به اتفاقات منطقه دارند.

وی افزود: متاسفانه برخی تحولات منطقه‌ای تاثیر مستقیمی بر حجم مبادلات تجاری دو كشور گذاشته که لازم است نسبت به رفع موانع و توسعه تجارت میان ایران و تركیه تلاش کنیم.

مولوت چاوش اوغلو همچنین از آمادگی شرکت‌های ترکیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران و همكاری مشترك در زمینه گردشگری خبر داد و خواستار حذف بروکراسی و برخی مقررات دست و پاگیر پیش روی سرمایه گذاران و بخش خصوصی ترکیه برای فعالیت در ایران شد.