به گزارش خبرنگار مهر، حسین امینی خواه بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در آستانه هفته وقف در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم برگزار شد، اظهار کرد: خلجستان دارای ۵۳ روستا بوده و در این بخش ۱۷ بقعه متبرکه وجود دارد که ۲۰ تن از امامزادگان در آن به خاک سپرده شده‌اند.

وی عنوان کرد: در خلجستان ۱۶۴ موقوفه وجود دارد که از این تعداد وقف ۸۰ درصد به نیت روضه خوانی سید الشهدا (ع) است.

مسئول اداره اوقاف و امور خیریه خلجستان ضمن بیان عملکرد ۹ ماهه این اداره، افزود: در بحث عمرانی تکمیل بنای چندین امامزاده، ترمیم و مرمت شبستان امامزاده هادی، توسعه و قرینه سازی شبستان یک امامزاده، محوطه سازی و ساخت گلدسته از برخی اقدامات است

وی با بیان اینکه در بحث عمرانی در سال ۹۳ در مجموع ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در خلجستان هزینه شده است، گفت: از این تعداد ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال استانی و ۴۰۰ میلیون ریال سازمانی و ۳۸۰۰ میلیون ریال مربوط به طرح مودت است.

امینی خواه در مورد اقدامات فرهنگی به برگزاری مراسم‌های مناسبتی، برگزاری برنامه‌های ملی و مذهبی مانند ایستگاه صلواتی در ایام رحلت امام (ره) و تشکیل کلاس‌های اوقات فراغت اشاره کرد.

اخذ سند مالکیت ۹۵ پلاک از موقوفات کهک

مسئول اوقاف و امور خیریه کهک نیز در این جلسه اظهار کرد: بخش کهک ۱۵ هزار نفر جمعیت ثابت دارد با ۱۸ روستا و یک شهر که ۱۹ بقعه متبرکه در کهک وجود دارد و ۴۴ تن از امامزادگان در آن آرمیده‌اند.

حجت الاسلام ابوالحسن خسروانی با بیان اینکه در کهک ۶۰ باب مسجد و ۱۲ موقوفه وجود دارد، به برخی از اقدامات اوقاف در این بخش اشاره کرد.

مسئول اوقاف و امور خیریه کهک تصریح کرد: در بخش حقوقی و ثبتی اقداماتی صورت گرفته که می‌توان به اخذ سند مالکیت ۹۵ پلاک از موقوفات، ۱۸۰ نقشه یو تی ‌ام برای پلاک‌های وقفی تهیه و ۱۷۵ مورد از موقوفه‌هایی که سندی ندارند شناسایی شده است.

وی در سخنان خود به عمران و آبادانی امامزادگان، سفید کاری، ساخت آشپزخانه مرکزی، دیوار کشی و نرده گزاری، احداث سرویس بهداشتی، ساخت و نصب ضریح، جاده سارزی و ساخت حسینیه در کهک اشاره کرد.

حجت الاسلام خسروانی طرح ملی بصیرت عاشورایی، آرامش بهاری، سوگواره یاس نبوی، نشاط معنوی، ضیافت الهی، تربیت حافظان قرآن، مخافل انس با قران، جشن تکلیف کلیه دانش آموزان و حضور خادمین حرم حضرت معصومه(س) در امامزاده زینب خاتون را از برخی اقدامات فرهنگی اداره اوقاف بخش کهک نام برد.