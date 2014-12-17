گفتگوی تلفنی پوتین و رهبران اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه تلفنی با روسای جمهور فرانسه ، آلمان و اوکراین درباره اوکراین گفتگو کرد.

این خبر را کاخ کرملین با صدور بیانیه ای اعلام کرد در این بیانیه آمده است ،سران این کشورها بر تمایل مشترک خود برای از سرگیری مذاکرات بین کی یف و مسکو و جدایی طلبان اوکراینی که کنترل بخش

هایی از شرق اوکراین را در دست دارند تاکید کردند.

در این گفتگو رهبران کشورها بر ضرورت مذاکرات تاکید کرده و خواستار برگزاری هرچه سریع تر نشست کمیته تماس ها به منظور اجرای توافقنامه مینسک شدند.

