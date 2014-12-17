شهرداری ارومیه قهرمان گروه دو در دور رفت شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های والیبال شهرداری ارومیه و وزارت دفاع در چارچوب هفته هفتم و پایانی دور رفت لیگ برتر والیبال در سالن غدیر ارومیه به مصاف یکدیگر رفتند. شاگردان جهانگیر سیدعباسی سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه در این مسابقه در سه ست پیاپی و با امتیازهای 25 بر 22، 25 بر 18 و 25 بر 22 به پیروزی رسیدند تا با 18 امتیاز در صدر جدول گروه دوم این رقابتها باقی بمانند.

تیم وزارت تعاون نیز با پذیرش این شکست و با 12 امتیاز از چهار پیروزی خود در رتبه دوم این گروه قرار گرفت. متین ورامین نیز که امروز استراحت دارد، 12 امتیاز دارد اما به دلیل تفاوت معدل پوئن‌های خود رتبه سوم گروه را در اختیار دارد.

شش هزار نفر در سالن غدیر ارومیه پیروزی تیم شهرشان را شاهد بودند و یک ساعت و 32 دقیقه مبارزه دو تیم را از نزدیک تماشا کردند. سعید معروف کاپیتان تیم شهرداری ارومیه در این مسابقه به دلیل اعتراض به داور مسابقه از مسعود ذوقی کارت زرد دریافت کرد.

محمد حسین شفقی، مسعود ذوقی و داوود نافعی به ترتیب به عنوان ناظر، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت در این مسابقه را بر عهده داشتند.

دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال از دهم دیماه آغاز می شود و شهرداری ارومیه میزبان سایپای البرز خواهد بود و وزارت دفاع نیز در هفته نخست دور برگشت استراحت می کند.