دانشگاه با تولید فناوری های نوین به دنبال کشف حقیقت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر چهارشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه علوم کشاورزی ساری وحدت را به عنوان یک اصل و ریشه در تاریخ اسلام دانست و بیان داشت: پیامبر گرامی اسلام با بنا نهادن و پایه گذاری توحید عقیدتی ، عبادی و اجتماعی وحدت را در میان مسلمان برقرار و همچنین دعوتش را با چنین مقوله ی مهمی آغازکرده است .

وی افزود: تمامی انبیا در آغاز رسالت خویش فکر و اندیشه های مردم را پاکسازی کرده و پس از آن به تغییر نگرش افراد پرداختند در واقع تمامی دغدغه ما بر این اصل استوار بوده که نتوانستیم در طی برهه های اخیر اندیشه های نادرست مردم را تغییر دهیم چرا که انبیا با طی کردن مسیرصحیح اسلام با براندازی طاغوت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی اندیشه های نوین را همتراز با اسلام برای مردم به ارمغان آوردند.

نماینده ولی فقیه در مازندران اضافه کرد: در حال حاضر با رویدادهای اخیری که در جوامع اسلامی به وضوح مشاهده می کنید ما طاغوت زدایی کردیم اما طاغوت گرایی در جوامع ما همچنان حکمفرما است.

طبرسی سنگ بنای جامعه اسلامی را جامعه توحیدی دانست و بیان کرد: در طول تاریخ طاغوتیان و دشمنان غربی با هدف قرار دادن شریعت مان در سه مرحله اعتقادی، اخلاقی و مسائل دینی عقاید ما را تخریب کردند .

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: قبل از احداث و راه اندازی مرکز علمی دارالفنون تمامی علوم و فنون در حوزه علمیه های بود و پس از احداث این مرکز علمی علم، اندیشه و ایمان در حوزه علمیه و دانشگاه ها جدا شده است در واقع تمامی علوم دانشگاهی و حوزوی با روش های متفاوت و بروز دنیا به دنبال کشف حقیقت هستند که در نهایت به خدا ختم می شود.

وی تفرقه را بدترین و برنده ترین شمشیر برشمرد و افزود: دشمنان در این راستا سعی بر استفاده از شمشیر نیروهای خودی علیه خودشان دارند در واقع خدا شمشیرها را برای دو امت نیاورده است لذا باید شمشیرهای خود را در درون کشور و در برابر نیروهای داخلی غلاف کنیم.

به گفته نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری شهادت دکتر مفتح سبب شد مرور و بازخوانی در رفتار و حرکات خود داشته باشیم و بار دیگر وحدت راکه یک مکتب و جریان فطری همچون عاشورا و غدیر سر سلسله مسائل تاریخی دارد در میان حوزه و دانشگاه نهادینه کنیم.