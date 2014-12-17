افتتاح دو پروژه ۲۱ ميليارد ريالی در شهرك صنعتی گلپايگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی سید ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از شهرك های صنعتی گلپایگان كه عصر امروز با حضور مدیركل شركت شهرك های صنعتی استان اصفهان و مسئولین شهرستان گلپایگان صورت گرفت، در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان با ابراز خرسندی از پیشرفت های صورت گرفته در شهرك صنعتی گلپایگان، اظهار داشت: امروز از زیرساخت های شهرك های صنعتی گلپایگان و پروژه ساختمان آتش نشانی و مخزن تأمین آب جدید برای آب مورد نیاز این شهرك بازدید شد كه با اعتباری بالغ بر بیش از ۲۱ میلیارد ریال آماده بهره برداری به شركت های مستقر در این شهرك صنعتی است.

وی افزود: شهرستان گلپایگان در عین حال كه به تولید لبنیات، كشاورزی و دامداری در كشور شهرت دارد، خوشبختانه گام های مؤثری در جهت تولیدات صنعتی برداشته كه امیدواریم با فراهم شدن زیرساخت های لازم امكان ایجاد اشتغال بیشتر برای شهروندان و زمینه گسترش صنعت در آن مهیا شود.

سید ابریشمی با اذعان به اینكه در رابطه با كل صنعت رسالت ما تأمین زیرساخت ها در شركت شهرك های صنعتی و حمایت از صنایع كوچك كشور است، افزود: حمایت از صنایع كوچك در ابعاد مختلف به ایجاد زمینه های تولید بیشتر، خوشه های صنعتی، آموزش و مدیریت را به دنبال خواهد داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه طی یكسال گذشته زمینه برای سرمایه گذاری در شهرك های صنعتی دو برابر شده است، تصریح كرد: میزان سرمایه گذاری در شهرك های صنعتی با توجه به تجهیز زیرساخت های مورد نیاز به دو برابر افزایش یافته، هر چند مشكلاتی در تأمین آب مصرفی واحدهای صنعتی با توجه به محدودیت های موجود در كشور داریم.

وی با اشاره به اینكه برای تأمین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی به كمك وزارت نیرو ما نیز وارد عمل شده ایم، افزود: این در حالی است كه اقدام در راستای تأمین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی جزء و رسالت وزارت نیرو است و این تلاش ها در جهت همكاری توسعه صنعتی كشور صورت گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با بیان اینكه در حال حاضر از ۹۴۳ شهرك صنعتی مصوب در كشور ۷۳۳ شهرك صنعتی در دست بهره برداری است، افزود: ۱۲۹ هزار هكتار زمین شهرك های صنعتی در اختیار ما قرار دارد كه حدود ۸۰ هزار هكتار آن در دست ساخت و ساز بوده و ۲۰ هزار هكتار زمین صنعتی هم آماده واگذاری در شهرك های صنعتی مختلف در كشور داریم كه حدود ۶۷۰ هزار نفر در این شهرك های صنعتی به تولید اشتغال دارند.