احداث 4 پارک فناوری در استان تهران/ ملارد یکی از گزینه های نهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری بعدازظهر چهارشنبه در چهارمین همایش هفته پژوهش و فناوری ملارد که با حضور معاون صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه علم اظهار داشت: تصمیم گیری یکی از ارکان مدیریت محسوب می شود و رکن اصلی تصمیم گیری نیز پژوهش است لذا اهمیت و جایگاه تحقیق و پژوهش بسیار روشن و ارزشمند است.

افزایش بودجه پژوهش به سه درصد درآمد ناخالص ملی کشور

این مسئول با اشاره به بخشی از سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه عنوان کردک در این برنامه توجه چشمگیری به مقوله پژوهش شده است بطوریکه افزایش بودجه پژوهش به سه درصد درآمد ناخالص ملی در این برنامه به تصویب رسیده که رقم قابل توجهی است و می تواند بسیاری از گرفتاریهای این حوزه را رفع کند.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس برنامه پنجم توسعه و افق 1404، ایران باید به جایگاه دوم علمی منطقه دست یابد که هم اکنون به این جایگاه بسیار نزدیک شده ایم.

ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی در تولید علم و فناوری

معاون استاندار تهران ارتباط موثر میان دانشگاه و صنعت را یکی از ضروریات دانست و گفت: این مساله نیز در برنامه پنجم بسیار مورد توجه قرار گرفته است، همچنین توانمندسازی و مشارکت بخش خصوصی در تولید علم و فناوری بسیار حائز اهمیت است چراکه این بخش می توان بار عمده ای از مشکلات را به دوش بکشد و ظرفیت سازی کند و اگر نتوانیم این باور را عملی کنیم دستیابی به اهداف بلند برنامه سخت خواهد بود.

وی دستیابی به فناوریهای پیشرفته، گسترش حمایتهای هدفمند از نخبگان، رفع دغدغه های خطرپذیر پژوهشگران به ویزه در حوزه ملی، کمک به تجاری سازی پژوهشهای صورت گرفته و... را از دیگر اهداف برنامه پنجم توسعه برشمرد و گفت: به منظور اجرایی شدن این سیاستها، اقدامات خوبی صورت گرفته اما کافی نیست.

مظفری افزود: سه درصد درآمد ناخالص ملی برای پژوهش، اتفاق خوبی است اما در کشورهای دیگر بیش از اینها است لذا سهم پژوهش باید به مرور زمان در کشور افزایش یابد.

یکی از 4 پارک علم و فناوری استان تهران در ملارد احداث می شود

این مسئول در نویدی به پزوهشگران ملاردی از احداث پارک علم و فناوری در این شهرستان خبر داد و متذکر شد: با توجه به نیاز استان تهران به پارکهای فناوری و شرکتهای دانش بنیان، طی جلسه شورای پزوهش استان با حضور معاون علمی فناوری رئیس جمهور احداث چهار پارک جدید در استان تهران به تصویب رسید که با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای ملارد، یکی از این پارکها سهم این شهرستان خواهد بود.

معاون استاندار تهران بیان کرد: کلیات این چهار پارک به تصویب رسیده و اماکنی نیز برای احداث آنها پیشنهاد شده که بطور قطع شهرستان ملارد یکی از گزینه های نهایی خواهد بود.

تنها راه برون رفت از اقتصاد تک بُعدی، تقویت شرکتهای دانش بنیان است

وی با اشاره به راه اندازی 16 ستاد شهرستانی هفته پژوهش در استان تهران خاطرنشان کرد: البته در کنار این ستادها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی نیز اقدامات خوبی انجام دادند، با توجه به ظرفیتهای قابل توجه استان تهران در حوزه پژوهش که بنابر آمارها 30 درصد ازنخبگان کشور در این استان هستند، تقویت مراکز رشد و پارکهای علمی در اولویت قرار دارد.

مظفری اظهار داشت: ایجاد و تقویت شرکتهای دانش بنیان که بی تردید یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند، تنها راه برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد متکی به نفت، معدن و خام فروشی کشور است، باید به سمتی پیش رویم که علم و پژوهش ما از مطالعه به سوی عملیاتی و کاربردی شدن پیش رود.