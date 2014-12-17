تفکرات سیاسی بر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نباید حاکم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیان‌زاده عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سمنان اظهار داشت: فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان متنوع، پراکنده و گسترده بوده و بر سه رکن محوری شامل مربی، اعضا و تولید استوار است.

وی ادامه داد: از مدیران کل و مربیان کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۳۱ استان کشور خواسته شده برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی، ادبی و هنری تلاش کنند.

مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه ۹۰۰ کتابخانه در کشور تحت پوشش این کانون هستند افزود: ۹۵ کتابخانه سیار زیر نظر این کانون ها فعالیت دارد که ۸۵ کتابخانه سیار ویژه روستاها و مناطق دور افتاده و ۱۰ کتابخانه سیار شهری را شامل می شود.

حاجیان زاده ادامه داد: کتابخانه های سیار روستایی تمام فعالیت های این کانون مانند کتابخوانی و قصه گویی را در روستاها اجرا می کنند.

وی گفت: اعضای ثابت کتابخانه های تحت پوشش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کشور ۴۲۰ هزار نفر هستند و بسیاری از کودکان و نوجوانان این سرزمین به صورت موردی از خدمات کتابخانه ها بهره مند می شوند.

این مقام مسئول گفت: کودکان باید در کنار آموزش هایی که به صورت رسمی در مدارس می آموزند با حضور در مراکز فرهنگی دیگر نیز توانمندی های علمی و مهارتی خود را با وسعت بخشیدن به آگاهی های خود تقویت کنند.

حاجیان زاده بیان کرد: در میان همه دستگاه هایی که متولی تربیت و پرورش کودکان هستند کانون های پرورش فکری نقش مهمتری دارند که در صورت محقق شدن برنامه ها می توانیم به نتایج ارزشمندی دست یابیم.

وی با اشاره به نیازهایی که کودکان و نوجوانان در زندگی خود با آنها مواجه هستند گفت: تربیت دینی و اجتماعی در کنار دانش افزایی کودکان یکی از مواردی است که باید در برخورد کارکنان کانون با این گروه مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که گرایش به ارزش های انقلابی و دوست داشتن ایرانی اسلامی به عنوان کشوری که مهد اسلام و تشیع است در حیطه هویت دینی در میان نسل امروز و فردا باید توس کانون نهادینه شود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یادآور شد: توجه به سلامت جسمی کودکان و نوجوانان یکی از نیازهای جدی آنها محسوب می شود هر چند که در این بین وظایف کانون بیشتر در حوزه های هنری و ادبی تعریف شده اما باید دانست که سلامت جسمی و فکری یکی از نیازهایی است که کانون بیشترین رسالت را در تامین آن دارد.

حاجیان زاده با اشاره به تعریف ۴۲ فعالیت مختلف برای کودکان و نوجوانان از سوی این کانون، اظهار داشت: مخاطبان کودک و نوجوان کانون با توجه به علایق خود می توانند در هر کدام از فعالیتهای ادبی، هنری، قصه گویی، تولید فیلم و ... شرکت کنند.

وی در خاتمه با بیان اینکه عمده فعالیت های کانون مربوط به اوقات فراغت کوکان و نوجوانان است، تصریح کرد: محور تمام فعالیتهای تعریف شده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتابخوانی است و این کانون به دنبال اجرای برنامه های تاثیرگذار برای مخاطبان خود است.