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۲۷ آذر ۱۳۹۳، ۰:۱۱

ادعای کرار در عراق/ استقلال ۳۰ درصد قراردادم را کسر کرد

ادعای کرار در عراق/ استقلال ۳۰ درصد قراردادم را کسر کرد

بازیکن عراقی تیم فوتبال استقلال مدعی شد این باشگاه ایرانی وی را به خاطر حضور در جام خلیج فارس به کسر 30 درصد از قراردادش جریمه کرده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، کرار جاسم در مصاحبه‌ای مدعی شده است به خاطر گرفتن اخطار در دیدار برابر تراکتورسازی و محروم شدن از دربی، به خاطر حضور در جام خلیج فارس به کسر 30 درصد از قراردادش محکوم شده است: "من به خاطر شرکت در جام خلیج فارس از سوی باشگاه استقلال به کسر 30 درصد از قراردادم جریمه شدم"! البته کرار به صورت مستقیم به دیدار تراکتورسازی و محرومیت از دربی اشاره نکرده است.

وی همچنین در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به حضورش در تیم استقلال، جایگاه این تیم را سه پله بالاتر برد: "در حال حاضر فقط به باشگاه استقلال تهران فکر می‌کنم که با 28 امتیاز در مکان دوم لیگ ایران قرار دارد"! این در حالی است که تیم استقلال با 28 امتیاز در رده پنجم لیگ ایران جای دارد.

کد مطلب 2445710

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