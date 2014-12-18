  1. استانها
  2. کردستان
۲۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۶

قادری:

زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کردستان فراهم شود

زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کردستان فراهم شود

سنندج – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان خواستار فراهم شدن زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان کردستان که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: کردستان استعدادهای خوبی در حوزه گردشگری در اختیار دارد و باید زمینه برای بهره برداری از تمامی این ظرفیت ها فراهم شود.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کردستان یک نیاز لازم و ضروری است و در همین راستا باید ادارات و سازمان های دولتی مسئول در این حوزه زمینه و شرایط لازم را برای ورود بخش خصوصی فراهم کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به محورهای گردشگری سنندج گفت: كوه آبيدر، بناهاي تاريخي و بازارها و محور قشلاق گريزه سه محور اصلي براي توسعه گردشگري استان كردستان است كه بايد در اولويت كاري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و شهرداري قرار گيرد.

وي افزود: ادارات  و سازمان های دولتی عضو کارگروه گردشگری موظفند كه طرح هاي گردشگري در اين سه منطقه را در دستور كار خود قرار داده و آنها را عملياتي نمايند تا زمینه برای توسعه این محورهای فراهم شود.

وي در خصوص وضعیت پروازهاي استان كردستان و شرایط فعلی فرودگاه سنندج بیان کرد: افزايش پروازها و توسعه فرودگاه سنندج موجب توسعه و جذب گردشگر به استان می شود.

قادری با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در این بخش افزود: در اين خصوص مكاتباتي را با رياست جمهوري براي افزايش پروازهاي فرودگاه سنندج انجام داده ايم كه اميدواريم طي اين مكاتبات بتوانيم مشكل پروازهاي فرودگاه سنندج و افزايش آنها را حل رفع کنیم.

وي در ادامه به آموزش رانندگان وسايل نقليه عمومی در سطح استان کردستان اشاره كرد و گفت: جامعه هتلداران آمادگي دارد براي كليه افرادي كه در امر گردشگري فعال هستند دوره های آموزشی را برگزار کند و به همین دلیل باید از این ظرفیت نیز به شکل مناسبی استفاده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در خصوص همكاري بانك های عامل با بخش خصوصي نيز گفت: انتظارداريم كه بانكها با سرمایه گذاران بخش خصوصي در حوزه گردشگري  همكاري هاي لازم را داشته باشند و ساز و كارهايي براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت به بخش خصوصي فراهم نمايند.

وي در پايان در خصوص تور گرداني هاي گردشگري نيز گفت: تور هاي آموزشي و ورزشي ادارات بايد از طريق دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي  سطح استان انجام گيرد و مجوزهاي اين تورها از طريق اين دفاتر صادر شود تا در روند اجرای کار دچار مشكلات نشوند.

کد مطلب 2445769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه