به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی طی سفری به قم که از شب گذشته و با زیارت حرم حضرت معصومه (س) آغاز شده است با مراجع و علما دیدار می کند.

قاضی زاده هاشمی در اولین برنامه دیدار خود با مراجع و علما، صبح پنج شنبه در بیت آیت الله صافی حضور یافت و با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد

دیدار با آیت الله وحید خراسانی از دیگر برنامه صبح امروز وزیر بهداشت در قم بود که طبق روال گذشته هر دوی این دیدارها بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

دیدار با آیات عظام، مکارم شیرازی، نوری همدانی، جوادی آملی، سبحانی‌ و موسوی اردبیلی از جمله دیگر برنامه های سفر قاضی زاده هاشمی به قم است.

همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده بعد از ظهر امروز طی نشستی که با حضور وزیر بهداشت، هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و روسای مراکز درمانی استان قم برگزار می شود مشکلات زیر ساختی قم در بخش بهداشت و درمان بررسی خواهد شد.