به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین دهدشتی شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران برتر آبادان که در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد این شهر برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری مراسم های پژوهشی به صورت سالیانه و فقط برای ارائه گزارش کافی نیست.

وی در همین خصوص تصریح کرد: مشکلات جامعه نشان می دهد که پژوهش های فعلی به حد مطلوب نرسیده است. پژوهش به این معنی است که بتوانیم راحت تر زندگی کنیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشور ایران در تولید علم رتبه اول را در خاورمیانه دارد ولی وضعیت فعلی تولید و پژوهش های انجام شده نشان می دهد که پژوهش های فعلی کمتر کاربرد دارد.

دهدشتی با بیان اینکه بیشترین پژوهش های کشور در حوزه کشاورزی انجام می شود، افزود: متاسفانه پژوهش ها در کارخانه های کشاورزی بلااستفاده مانده که این موضوع ناشی از فاصله گرفتن جامعه از پژوهشگران و همچنین پژوهشگران از جامعه است.

وی بیان کرد: قبل از اینکه دانشجویان وارد دانشگاه شوند انتظاراتی را دارند که محیط علمی بسیار مناسبی را مشاهده کنند ولی وقتی وارد دانشگاه می شوند با عدم تحقق این انتظارات مواجه می شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: پیشنهاد می کنم مسئولان دانشگاه ها پژوهش هایی که اساتید و دانشجویان انجام می دهند و کاربردی است را در معرض نمایش قرار و به بیرون ارائه کنند و همچنین شورای پژوهشی شهر آبادان تشکیل شود.