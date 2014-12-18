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۲۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۰

نخست وزیر استرالیا: گروگانگیری سیدنی ربطی به اسلام ندارد

نخست وزیر استرالیا: گروگانگیری سیدنی ربطی به اسلام ندارد

تونی ابوت، نخست وزیر انگلیس از ارتباط دادن حادثه اخیر گروگانگیری در سیدنی به اسلام خودداری کرد و گفت: ما پاپ را به خاطر اقدامات ارتش جمهوری‌خواه ایرلند سرزنش نمی‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر بهه نقل از گاردین، تونی ابوت، نخست وزیر انگلیس از ارتباط دادن حادثه اخیر گروگانگیری در سیدنی به اسلام خودداری کرد و گفت: ما پاپ را به خاطر اقدامات ارتش جمهوری خواه ایرلند سرزنش نمی کنیم و کاتولیکهایی که در اطرافمان زندگی می کنند را نیز به خاطر دیوانگی های برخی که ادعای داشتن انگیزه های کاتولیکی دارند، سرزنش نمی نماییم.»

نخست وزیر استرالیا در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه ای بی سی در مورد اینکه آیا ضرورت دارد که در مورد اقلیت قابل توجهی از افرادی که از جامعه مسلمانان جذب گروه های افراطی شده اند، با رهبران جامعه مسلمانان استرالیا به صورت صادقانه تر گفتگو شود یا نه گفت: تاکنون نشنیده ام که کسی در مورد حادثه سیدنی به عنوان یک واکنش قابل توجیه در مقابل اقدامات دولت استرالیا (در جنگ با داعش) سخن بگوید... و صریحا می گویم که هر کسی اینگونه فکر می کند، به شدت در اشتباه است.

ابوت در ادامه گفت: هارون مونس، عامل این حادثه یک شخص کاملا بی ثبات بود که سابقه ای طولانی از خشونت و بیماری روانی داشت... کسی که هیچ ارتباطی با هیچ جریان فکری ای نداشته است... و عمل او به درستی توسط تمام جریانهای فکری استرالیا محکوم شده است. من حدس می زنم که... افراد بسیار معدودی تلاش می کنند تروریزم را به نام دین توضیح دهند و توجیه نمایند.

وی تصریح کرد: آنها ادعا می کنند که به نام خدا این کارها را انجام می دهند... اما هیچ رهبر مذهبی مهمی از این اعمال دفاع نمی کند... و اعمال وحشیانه داعش در خاورمیانه نیز مرتبا از سوی شخصیت های برجسته مسلمان محکوم می شود... ما شاهد فتواهای متعددی در مورد تقبیح این اقدامات هستیم.

کد مطلب 2445783

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    نظرات

    • خواننده ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      نخست وزیر انگلیس یا استرالیا؟
    • دهنوی ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      عرض ادب! تونی ابوت نخست وزیر استرالیا؛ نه انگلیس!

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