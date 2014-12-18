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۲۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

شادمان خبر داد:

تهیه زمین برای ساخت خانه مطبوعات مازندران

تهیه زمین برای ساخت خانه مطبوعات مازندران

ساری - مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران گفت: زمینی برای تهیه ساخت خانه مطبوعات با حمایت اوقاف و استانداری در ساری تهیه شده است.

​به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان صبح پنجشنبه در همایش وقف و رسانه در ساری، به تفاهم با اداره اوقاف اشاره کرد و گفت: زمینی برای ساخت خانه مطبوعات در ساری تهیه شده و این خانه با مشارکت ۷۰ درصد رسانه و ۳۰ درصدی اوقاف ساخته می شود.

وی نقش رسانه را در توسعه بسیار بالا دانست و گفت: استانداری همواره از این بخش حمایت می کند.

وی اظهار داشت: اگر معتقدیم رسانه نقش موثری در توسعه جامعه دارند، باید هر اقدامی که در نزدیکی رسانه به دستگاههای اجرایی کمک می شود، حمایت کرد.

وی عنوان کرد: نظام کارآمد نظامی است که اهمیت رسانه ها را جدی بگیرد و توسعه یافنگی جامعه این است که نسبت به هنر و قلم اهمیت قائل شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران گفت: دولت تلاش دارد تا از همه زمینه ها برای تحکیم جایگاه رسانه ها گام بردارد.

وی به جایگاه رفیع وقف بیان داشت: قلم اصحاب رسانه در نهادینه شدن فرهنگ وقف حائز اهمیت است و باید از ظرفیت رسانه برای ترویج فرهنگ وقف بهره گرفت.

کد مطلب 2445801

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