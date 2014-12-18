حاشیه نشینی مشکل اصلی کلانشهر های کشور است

به گزار ش خبرنگار مهر، هوشنگ خندان دل ظهر پنج شنبه در دومین روز گردهمایی مدیران کل دفاتر فنی استانداری های کشور افزود: این وزارتخانه طرحی کارشناسی برای کنترل حاشیه نشینی در شهرها پیشنهادی به هئیت دولت ارائه کرد که قرار است با پیگیری مسئولان امر این موضوع هر چه سریعتر انجام شود و قرار است در کلانشهر مشهد این طرح به عنوان شهر پایلوت اجرا شود.

وی اضافه کرد: در اجرایی این طرح با اعتباری که در نظر گرفته شده شهرداری های کلانشهر ها ملزم به اجرای این طرح خواهند شد.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور ادامه داد: در ایفای نقش دفاتر فنی سراسر کشور به منظور نظارت بر تهیه طرح های جامع و هادی در شهرها بیشتر توجه شود زیرا امروزه مهمترین دغدغه ای که در این خصوص وجود دارد، تغییرات کاربری ناگهانی اراضی حاشیه های شهر ها و همچنین عدم رعایت ساخت وساز در پروژه های کلان شهری است.

خندان دل بر نظارت دقیق دفاتر فنی کشور بر ساخت و سازها و طرح های عمرانی کشور تاکید کرد و گفت: در زمین لرزه ای که اخیرا روی داد یکی ازبیمارستان های منطقه زلزله زده که هنوز در مرحله تحویل موقت بود آسیب های جدی دید و حال آن که این مکان قرار بود که پناهگاه مردم در زمان وقوع چنین حوادثی باشد.

وی با تاکید بر اینکه نظام اجرایی در امور عمرانی باید به عنوان یک ناظر بی طرف موارد تخلف را گزارش دهد افزود:با شکل گیری این تغییرات بدون هیچ گونه تردیدی در شیوه کار اجرایی استانداری ها تغییراتی ایجاد خواهد شد.

معاون وزیر کشور گفت: بخشی از این گزارش ها که در سطح استانی قابلیت پیگیری دارد باید در این سطح بررسی شود و استاندار از مسوولان امر به خاطر قصور احتمالی توضیح بخواهد و گزارش هایی که نیازمند بررسی در سطح ملی است نیز در این سطح بررسی شود.