کیف بودجه به مازندران آورده شد

​به گزارش خبرنگار مهر، کمال علیپور پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه برای اولین بار کیف بودجه را به استان آوردیم تا نخبگان پیشنهادات خود را ارائه دهند، تصریح کرد: در سال گذشته نیز بیش از ۱۱۰ پیشنهاد از طرف من به کمیسیون ها ارائه شد.

وی گفت: در راستای این کیف بودجه، بودجه استان حلاجی می شود تا بتوانیم از نظرات کارشناسی نخبگان و صاحبنظران استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه یک فرهنگسرای مناسب در استان نداریم یادآور شد: باید برای توسعه بخش های مختلف در استان برنامه ریزی شود.

علیپور، درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله برنج گفت: هرچند تا ایده آل مطلوب فاصله داریم ولی استارت خوبی در این زمینه شده است.

سخنگوی مجمع فراکسیون استانهای شمالی با بیان اینکه از ظرفیت مجمع نمایندگان استان خوب استفاده نشده است، تصریح کرد: امیدواریم از ظرفیت مجمع بخوبی استفاده شود و در این زمینه خواستار حمایت رسانه ها هستیم.

علیپور، گفت: باید اطلاع رسانی مناسبی در حوزه های مورد نیاز استان صورت گیرد و مدیران دستگاهها و سازمانها نیز باید با مجمع نمایندگان تعامل مطلوبی داشته باشد.