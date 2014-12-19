به گزارش خبرگزاری مهر، در هر مقطعی از دوران تحصیلی عواملی مانند هوش، استعداد و پشت کار می توانند سهم به سزایی را در موفقیت های تحصیلی ایفا کنند اما مطالعات محققان استرالیایی نشان می دهد که شخصیت و ویژگی های فردی نیز می توانند نقش شگرفی بر موفقیت های تحصیلی داشته باشند.

دکتر آرتور پروپات، سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید :" تاکنون عوامل بسیاری در موفقیت تحصیلی و دانشگاهی شناسایی شده اند اما در این مطالعه به تاثیر عوامل دیگری پرداختیم که می تواند راه حل های جدیدی را در عملکرد متفاوت مغز پیش روی انسان قرار دهند. در این تحقیقات، نقش خصوصیات و ویژگی های فردی مانند وجدان کاری، روحیه تحقیقات گروهی، هیجان طلبی، کنترل ذهن و برونگرایی در موفقیت های تحصیلی و آکادمیک مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات نشان می دهد که انجام پروژه های دانشگاهی و موفقیت تحصیلی در گرو توجه و فعالیت های گروهی است و نقش ویژگی های فردی بیش از هوش اهمیت پیدا می کند. احترام به تحصیل و همینطور داشتن شخصیت پویا و فعال می تواند هوش و استعداد را برای موفقیت های آکادمیک به حاشیه براند."

در این مطالعه دانشجویان دانشگاه های مختلف استرالیا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد، دانشجویان موفق از شخصیت متفاوتی نسبت به سایرین برخوردار بودند. محققان معتقدند نتایج چنین تحقیقاتی می تواند نقش به سزایی در موفقیت های تحصیلی ایفا کند زیرا معمولا شنیده می شود، تنها افرادی موفق می شوند که از هوش ذاتی ویژه ای برخوردارند در صورتی که این تحقیق نشان داد، ویژگی های شخصیتی می توانند نقش مهم تری به نسبت هوش ایفا کنند.