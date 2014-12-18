چهار کبوتر خونین بال وارد کرمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر چهار کبوتر خونین بال صبح پنجشنبه در فرودگاه بین المللی کرمان با حضور آیت الله سید احمد خاتمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی مورد استقبال مردم دیار کریمان قرار گرفت.

دو تن از این شهیدان بزرگوار گمنام بوده و 21 و 25 سال دارند که در بزنجان بافت خاکسپاری می شوند.

شهید رضا طهماسبی در شهربابک و شهید سبز علی آژگان در جیرفت محل ولادتشان به خاک سپرده می شوند.

آییین وداع با این شهدای والامقام پنجشنبه شب و آیین تشییع همزمان با سالروز رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) برگزار می شود.

174 شهید گمنام در استان حضور دارند که با تشییع پیکر مطهر این دو شهید تعداد شهدای گمنام استان کرمان به 176 شهید افزایش پیدا می کند و مردم 50 نقطه کرمان از برکات حضور معنوی این شهدا بهره مند خواهند شد.